Una sorpresa en cada estancia: amenidades únicas en hoteles de Latinoamérica

En la industria hotelera, destacarse y dejar una impresión duradera es fundamental para garantizar la fidelidad del huésped y el éxito a largo plazo. Una forma efectiva de lograrlo es ofrecer una experiencia única y memorable a los clientes, donde cada detalle cuenta.

Y es así como las amenidades cuidadosamente seleccionadas juegan un papel crucial en esta tarea, elevando la estancia de los huéspedes a un nivel superior y creando momentos inolvidables.

Como líder en estancias personalizadas y placenteras, los hoteles de Marriott International en Latinoamérica comprenden la importancia de cada detalle en la experiencia del huésped a través de una amplia gama de amenidades únicas que buscan deleitar todos los sentidos.

Amenidades con sabor local

El hotel Punta Islita, Autograph Collection, en Costa Rica, ofrece a sus huéspedes una experiencia memorable. Como parte de esta iniciativa, los miembros del programa de Marriott Bonvoy pueden disfrutar de una exclusiva amenidad: una cápsula de falsa caña de azúcar, elaborada con exquisitas mezclas de chocolates, gel de ayote y ganache de café, sobre una tierra de coco. Esta creación gastronómica está presentada en una pieza de madera tallada de la playa, que simboliza el eterno retorno, un signo emblemático de la identidad artística de la comunidad de Punta Islita.

Por otro lado, el W Bogota sorprende a sus huéspedes con una experiencia gastronómica única: el Chocolate Precolombino, que invita a sumergirse en la rica historia de Colombia. Inspirada en la Leyenda del Dorado y las comunidades indígenas, esta amenidad evoca la mística de tiempos pasados. Cada bocado de este chocolate artesanal transporta a los huéspedes a través del tiempo, enriqueciendo su experiencia cultural en Bogotá.

Amenidades inspiradas en la cultura local

El JW Marriott El Convento Cusco, en Perú, brinda a sus huéspedes una experiencia enriquecedora con una amenidad única: una representación en miniatura del pago a la tierra. Este símbolo tradicional de la cultura peruana refleja la gratitud hacia la Madre Tierra, arraigada en la cosmovisión andina. Al recibir esta amenidad, los huéspedes se conectan con la herencia cultural de Cusco y experimentan su profunda espiritualidad. Además de ser un gesto de bienvenida, sirve como recordatorio de la importancia de honrar y cuidar el entorno natural.

El Costa Rica Marriott ofrece a sus huéspedes un chorreador de café en las habitaciones, permitiéndoles experimentar la tradicional preparación del café costarricense. Esta amenidad brinda una auténtica experiencia cafetera, sumergiendo a los huéspedes en la cultura local.

Amenidades para un descanso reparador

The Westin Lima Hotel & Convention Center, en Perú, con su programa de Sleep Well dispone de amenidades diseñadas para promover el descanso reparador de los huéspedes. El hotel brinda la oportunidad única para que los huéspedes preparen su propia infusión relajante antes de acostarse. Este kit incluye una selección de hierbas como manzanilla, menta, hierba luisa y frutos deshidratados, permitiendo a los huéspedes personalizar su experiencia de relajación.

Mientras que en The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa, en Costa Rica, los huéspedes pueden sumergirse en un oasis de tranquilidad con la amenidad especial proporcionada: el bálsamo de lavanda parte del programa Sleep Well. Infundido con los delicados aromas de la lavanda y la manzanilla, este bálsamo está diseñado para liberar la tensión y calmar los sentidos, asegurando un descanso reparador durante su estancia.

Amenidades para amantes de la naturaleza

Los Sueños Marriott, en Costa Rica, ofrece el Tour de la Iguana, un recorrido por su campo de golf La Iguana que resalta la sostenibilidad y conservación de la flora y fauna local. Durante el tour, los huéspedes exploran el bosque tropical húmedo, avistan diversas especies como perezosos, mapaches, tucanes y lapas, y pueden admirar un Ceibo de más de 300 años, demostrando el compromiso del hotel con la preservación del entorno natural.

Amenidades para los más pequeños de la casa

En la industria hotelera, no solo se trata de satisfacer las necesidades de los adultos, sino también de crear experiencias inolvidables para los más pequeños de la casa. Los hoteles están cada vez más enfocados en ofrecer amenidades especiales para los niños, asegurando que su estadía sea tan emocionante como la de sus padres.

Los Sueños Marriott ofrece amenidades especiales para niños, como asar malvaviscos de 3:00 pm a 5:00 pm, creando momentos familiares mientras disfrutan del atardecer y los paisajes del hotel. Los fines de semana, los niños pueden decorar cupcakes en Hacienda Kitchen durante el desayuno, añadiendo diversión y creatividad a su experiencia gastronómica. Estas actividades están diseñadas para asegurar que los pequeños huéspedes disfruten al máximo de su estancia.

