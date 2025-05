Universal Orlando abre Epic Universe, su nuevo y ambicioso parque temático

Epic Universe abre sus puertas con una celebración de estrellas y un espectáculo simplemente... épico. Foto: María Alejandra Castaño

¡Llegó el momento que muchos esperaban! Universal Orlando Resort abrió oficialmente Epic Universe, su nuevo y ambicioso parque temático, con una celebración nocturna que deslumbró a todos los presentes. Lo que comenzó hace casi una década como un boceto en una servilleta, hoy se convierte en una de las apuestas más audaces de la industria del entretenimiento.

La noche previa a la inauguración reunió a celebridades, ejecutivos de Universal y figuras clave de la industria en un evento exclusivo bajo las estrellas. La velada comenzó con una glamorosa “Alfombra Celestial”, por la que desfilaron talentos como Gerard Butler, Mason Thames y Nico Parker, protagonistas de la nueva versión live-action de Cómo entrenar a tu dragón; James y Oliver Phelps y Warwick Davis, de la saga Harry Potter; el legendario creador de Nintendo, Shigeru Miyamoto; y el maestro de los efectos especiales, Rick Baker, entre muchos otros.

Entre los invitados también estuvieron altos ejecutivos de Universal, como Mark Woodbury, Karen Irwin y Tom Williams, así como creativos de NBCUniversal y DreamWorks que hicieron posible esta nueva joya del entretenimiento.

La noche culminó con un espectáculo narrado por Steven Spielberg, consultor creativo del proyecto, que envolvió el parque en un despliegue deslumbrante de luces, fuentes, fuegos artificiales y drones que sellaron el momento con una sola palabra: EPIC.

Epic Universe es el cuarto parque del complejo Universal Orlando Resort y ofrece una experiencia sin precedentes: cinco mundos temáticos conectados por portales monumentales, tecnología inmersiva y emociones diseñadas con precisión. “Es el futuro encontrándose con el presente”, afirmó Gabriela Lander, directora de diseño en Universal Creative, quien ha acompañado el proyecto desde sus inicios.

Ubicado en un terreno de 750 acres, el parque gira en torno a Celestial Park, un espacio central que fusiona naturaleza, ciencia y belleza con una estética cósmica. Desde allí se accede a mundos como The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, Isle of Berk (Cómo entrenar a tu dragón), y Dark Universe, entre otros.

“Este parque representa nuestra ambición por llevar las historias y personajes más queridos a un nuevo nivel, empujando los límites de la innovación y la inmersión”, declaró Alyson Sologaistoa, vicepresidenta de Relaciones Públicas de Universal Orlando Resort.

La era de lo épico ha comenzado.

Cinco mundos, un universo épico

Celestial Park

El recorrido comienza en Celestial Park, el corazón del parque y punto de conexión hacia los demás mundos. Este espacio verde y futurista combina naturaleza, arte y energía cósmica. Allí se encuentra la montaña rusa de doble lanzamiento Stardust Racers, que alcanza velocidades de hasta 99 km/h, y el encantador Constellation Carousel, un carrusel de criaturas celestiales que giran bajo un techo de estrellas animadas.

Desde este punto, los visitantes pueden acceder a los otros cuatro mundos temáticos:

Cómo entrenar a tu Dragón – Isla de Berk

Un tributo a la exitosa saga animada, esta zona repleta de vikingos y dragones es la más grande del parque. Destacan atracciones como Hiccup’s Wing Gliders, una montaña rusa familiar, y el emotivo espectáculo en vivo The Untrainable Dragon, protagonizado por personajes como Hiccup, Toothless y Astrid. También se incluye Dragon Racer’s Rally, que simula competencias aéreas sobre dragones.

Super Nintendo World

Directo desde las consolas a la vida real, este mundo interactivo está dividido en Super Mario Land y Donkey Kong Country. Atracciones destacadas incluyen Mario Kart: Bowser’s Challenge, una experiencia de realidad aumentada, y Mine-Cart Madness, una montaña rusa al estilo Donkey Kong en la que los vagones parecen saltar pistas como en el videojuego.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

Un homenaje mágico que fusiona el París de los años veinte de Animales Fantásticos con el Ministerio de Magia británico de los años noventa. La atracción principal es Harry Potter and the Battle at the Ministry, una inmersiva simulación donde los visitantes acompañan a Harry, Ron y Hermione en una peligrosa misión. Es impresionante.

Dark Universe

Este mundo oscuro y gótico reúne a los monstruos clásicos de Universal. En Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, los visitantes intentan escapar de un motín liderado por Drácula. También se ofrece la intensa Curse of the Werewolf, una montaña rusa ambientada en un bosque maldito.

“El diseño de cada mundo ofrece experiencias únicas adaptadas a distintos públicos”, explicó Adam Rivest, productor ejecutivo de Celestial Park. Y agregó: “Epic Universe tiene algo para todos: desde la emoción de las carreras cósmicas hasta la nostalgia de los videojuegos o el misterio de lo sobrenatural”.

Un universo que nació del trabajo colectivo

El equipo detrás de Epic Universe enfatiza que la diversidad fue clave para lograr una propuesta innovadora. “Es un reflejo directo de culturas, géneros y trayectorias que enriquecieron cada aspecto del parque”, expresó Lander. “Ver cómo algo que empezó como un boceto se convierte en una experiencia real es profundamente emocionante”.

Con la incorporación de Epic Universe, Universal Orlando Resort ahora ofrece cuatro parques temáticos y 11 hoteles, convirtiéndose en un destino ideal para una semana completa de vacaciones.

