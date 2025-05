¿Cuáles son las atracciones imperdibles del nuevo parque temático Epic Universe?

Harry Potter and the Battle at the Ministry es una de las atracciones más inmersivas de Epic Universe. Foto: María Alejandra Castaño

Universal Epic Universe está cumpliendo su promesa de transformar el mundo del entretenimiento y el turismo. Con cinco mundos completamente inmersivos, tecnología de última generación y una propuesta visual asombrosa, este nuevo parque del complejo Universal Orlando Resort se consolida como uno de los destinos más esperados del año.

Concebido como una experiencia de exploración cósmica, Epic Universe comenzó hace casi una década con un simple boceto en una servilleta. Hoy, ese sueño se materializa en un terreno de 750 acres (3.040.000 m²), ubicado a pocos kilómetros de los otros tres parques del resort: Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay, el parque acuático del complejo.

Desde su corazón —Celestial Park— los visitantes pueden ingresar a través de portales místicos a mundos que parecen salidos de la fantasía: The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, Cómo Entrenar a tu Dragón – Isla de Berk, y el escalofriante Dark Universe.

Días antes de su inauguración pudimos visitarlo y estas son las atracciones que no se puede perder:

Celestial Park

Celestial Park es el punto de partida de esta gran aventura, un jardín cósmico lleno de fuentes danzantes, pasarelas con árboles, esculturas celestiales y una ambientación que parece sacada de una constelación viviente.

🚀 Stardust Racers

¡Perfecta para los amantes de las emociones extremas! Esta montaña rusa de doble lanzamiento alcanza una velocidad de hasta 99 km/h, se eleva a 40 metros de altura y ofrece un electrizante “giro celestial” invertido que desafía la gravedad. De día es una experiencia vertiginosa, y de noche se convierte en un espectáculo visual: sin luces externas, los carros parecen cometas surcando el cielo estrellado. El mito es que la línea verde provoca un poco más de vértigo… pero ya sea que elija la verde o la amarilla, la descarga de adrenalina está garantizada.

🌌 Constellation Carousel

Este no es un carrusel cualquiera. Aquí, los visitantes pueden subirse a criaturas cósmicas como pavos reales estelares o dragones celestiales que giran 360° y se elevan suavemente por los aires. Todo ocurre bajo un techo mágico cubierto de estrellas giratorias, que crea una atmósfera hipnótica y encantadora para disfrutar en familia.

Cómo Entrenar a tu Dragón – Isla de Berk

Esta tierra está diseñada para jóvenes aventureros y para quienes sienten nostalgia por el universo de Cómo Entrenar a tu Dragón. En ella, dragones y vikingos conviven en una aldea meticulosamente ambientada, con paisajes rocosos, esculturas detalladas y sonidos envolventes que transportan al visitante al corazón de la Isla de Berk. Es el lugar ideal para explorar en familia, con emociones y sorpresas pensadas para todas las edades.

🛫 Hiccup’s Wing Gliders

Es una montaña rusa familiar que simula el vuelo junto a Hiccup y el encantador Chimuelo sobre Berk. Los visitantes experimentarán giros emocionantes en un entorno inspirado en la popular franquicia cinematográfica. Según Universal Orlando Resort, el cascarón de Gronckle que está en Hiccup’s Wing Gliders pesa como 84 huevos de pollo grandes, lo que equivale a aproximadamente 13 libras.

🎭 The Untrainable Dragon

Es un espectáculo musical en vivo que emociona hasta las lágrimas. Con dragones de tamaño real (como Toothless, con una envergadura de 27 pies), esta presentación combina acción, ternura y mucha magia escénica.

🌀 Dragon Racer’s Rally

El deporte de las carreras de dragones es uno de los pasatiempos más populares en Isla de Berk. En Dragon Racer’s Rally, los nuevos vikingos de Berk pueden entrenar maniobras aéreas y acrobacias en un simulador de vuelo sobre dragón diseñado por los propios vikingos. Estas habilidades serán esenciales para volar alto, desafiar la gravedad y dominar los cielos si aspira a convertirse en campeón de las carreras de dragones.

Super Nintendo World

Los videojuegos cobran vida como nunca antes en esta tierra dividida entre dos mundos icónicos: Super Mario Land y Donkey Kong Country.

🏁 Mario Kart: Bowser’s Challenge

Es una carrera interactiva donde usa gafas de realidad aumentada, recoge monedas digitales y compite junto a Mario y Luigi. Cada recorrido es diferente, lo que invita a repetir una y otra vez.

🛤 Mine-Cart Madness

Inspirada en Donkey Kong Country, esta montaña rusa familiar lo lleva en un carro minero a través del templo dorado. Con efectos que simulan saltos entre vías y caídas imposibles, es una aventura cargada de nostalgia y emoción.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministerio de Magia

En esta nueva entrega del universo mágico, se combinan dos eras y dos locaciones: París en los años 20 (Animales Fantásticos) y el Ministerio de Magia Británico en los años 90 (Harry Potter).

🧙‍♂️ Harry Potter and the Battle at the Ministry

¡Es considerada por muchos como la mejor atracción del parque! Allí en realidad sentirá la magia. Viaje desde París hasta Londres en el Métro-Floo y únase a Harry, Ron y Hermione en una aventura épica por los pasillos del Ministerio. Bestias mágicas, efectos especiales asombrosos y un diseño de escenarios con más de 200 mil baldosas hacen de esta una de las atracciones más cinematográficas del parque.

En este mundo no se puede perder el espectáculo Le Cirque Arcanus, una espectacular mezcla de artistas en vivo, asombrosas marionetas, efectos especiales y mucho más.

5. Dark Universe

Diseñado para los amantes del terror clásico, del suspenso y lo sobrenatural, Dark Universe ofrece una atmósfera espeluznante y detallada que rinde homenaje a los clásicos monstruos de Universal. La recomendación es dejar este mundo para cuando esté escureciendo para que se vea y se sienta aún más tenebroso.

🧟 Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment

¿Se atreve a entrar al laboratorio de la Dra. Victoria Frankenstein? En esta atracción con simulación de movimiento y 14 animatrónicos ultra realistas, será testigo de una rebelión de monstruos liderados por Drácula donde también aparecen Frankenstein, el Hombre Lobo y La Momia. Tenga en cuenta que, según Universal Orlando Resort, esos son algunas de los animatrónicos más viscerales, poderosos y rápidos jamás creados. Pareciera que estuvieran vivos. ¡Es impresionante!

🌕 Curse of the Werewolf

Es una atracción más contenida pero igual de intensa, ideal para quienes buscan emociones sin llegar al extremo. Adéntrese en el bosque y enfréntese a la maldición del hombre lobo… si se atreve.

Un destino vacacional completo

Con cuatro parques temáticos, 11 hoteles para todos los gustos y presupuestos, y una semana entera de diversión garantizada, Universal Orlando Resort se consolida como uno de los grandes destinos turísticos del mundo. Ahora, con la llegada de Epic Universe, eleva el estándar de la industria del entretenimiento.

Ya sea que busque adrenalina, nostalgia, magia o aventura, este nuevo parque tiene algo para todos: desde los más pequeños hasta los fanáticos del cine y los videojuegos. Así que prepárese, cruce los portales y deje que la energía del universo lo transporte a mundos completamente nuevos.

