Universal Studios Hollywood tendrá su montaña rusa más rápida: Fast & Furious Drif

Esta nueva atracción promete una aventura totalmente diferente a todo lo visto hasta ahora. Foto: Cortesía Universal Studios Hollywood

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Universal Studios Hollywood reveló los primeros detalles de su próxima gran atracción: Fast & Furious: Hollywood Drift, una montaña rusa de alta velocidad inspirada en la exitosa franquicia de acción de Universal Pictures. Su apertura está prevista para 2026 y será la más rápida en la historia de Universal Destinations & Experiences, alcanzando una velocidad de hasta 116 km/h.

La compañía presentó un video animado y el primer render oficial, en los que se anticipa la magnitud de esta nueva experiencia. Actualmente en construcción, la atracción promete transportar a los visitantes al corazón del mundo de Rápidos y Furiosos, combinando velocidad, giros de 360 grados y un diseño inmersivo con un recorrido total de 1.250 metros. Para mejorar la experiencia y minimizar el impacto acústico en el parque, se utilizará tecnología de reducción de sonido.

Fast & Furious: Hollywood Drift simulará una trepidante carrera de “drift” a bordo de vehículos que giran individualmente mientras recorren un carril aéreo que atraviesa diferentes secciones del parque, incluyendo la emblemática escalera mecánica que conecta los lotes superior e inferior.

👀🌎📄 (Lea también: Universal Epic Universe: así es el nuevo parque temático que revoluciona Orlando)

“Ver el progreso de esta increíble montaña rusa es realmente espectacular”, afirmó Scott Strobl, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Universal Studios Hollywood. Y agregó: “Esta atracción será un cambio de juego para nosotros: transformará la topografía del parque y elevará el nivel de adrenalina para nuestros visitantes”.

La nueva montaña rusa estará ubicada en el lote superior del parque, en una estructura que simula un taller o garaje. Los visitantes se embarcarán en uno de los cuatro vehículos inspirados en los autos icónicos de la saga, incluido un modelo similar al Dodge Charger de 1970 de Dominic Toretto, actualmente en exhibición.

Con esta incorporación, Universal Studios Hollywood continúa ampliando su portafolio de experiencias innovadoras, que incluye atracciones como Mario Kart™: Bowser’s Challenge en Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World—The Ride, The Secret Life of Pets: Off the Leash, Despicable Me Minion Mayhem, The Simpsons Ride, TRANSFORMERS: The Ride-3D, Revenge of the Mummy—The Ride y el icónico Studio Tour.

👀🌎📄 (Lea también: Colombianos planean gastar más en viajes en 2025, según estudio)

Franquicia Rápidos y Furiosos: una potencia global

Con once películas, más de US$7.000 millones recaudados en taquilla y una comunidad global de fanáticos, Rápidos y Furiosos es la franquicia cinematográfica más exitosa en la historia de Universal Pictures. Desde su debut en 2001, la saga ha evolucionado con spin-offs, series animadas, videojuegos, juguetes y una fuerte presencia en redes sociales. Su más reciente entrega, Rápidos y Furiosos 10, se estrenó en 2023 y sigue fortaleciendo el legado de una saga que combina acción, velocidad y familia.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.