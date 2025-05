Universal Epic Universe: así es el nuevo parque temático que revoluciona Orlando

Epic Universe tiene cinco mundos inmersivos que establecen un nuevo estándar para los parques temáticos. Foto: María Alejandra Castaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La era de lo épico ha comenzado. El 22 de mayo marcó un día histórico para el turismo mundial y, especialmente, para la capital de los parques temáticos. Universal Orlando Resort dio la bienvenida a Universal Epic Universe, su cuarto y más ambicioso parque temático, que se alza como el primer gran complejo de esta envergadura en inaugurarse en Orlando en 25 años. Y es que Epic no es solo un parque, es una invitación a la imaginación, un portal a experiencias que redefinen la inmersión.

La jornada de apertura atrajo a miles de visitantes, demostrando el considerable interés público. La ceremonia de inauguración incluyó la aparición de personajes temáticos en los accesos a los mundos, un espectáculo de fuegos artificiales y la activación de las fuentes que bailaron en una coreografía que celebraba el inicio de esta nueva era.

Karen Irwin, presidenta y directora de Operaciones de Universal Orlando Resort, enfatizó el alcance del proyecto. “Epic Universe es la culminación de lo que hemos estado trabajando durante casi una década. Nuestros equipos han vertido una pasión, visión y dedicación inmensas en este nuevo parque, y realmente no hay nada igual en nuestro universo”, enfatizó Irwin.

Previo a la apertura al público, Universal Orlando organizó un evento exclusivo con la asistencia de celebridades, talento de las producciones cinematográficas asociadas, y socios clave en el desarrollo del parque. La noche concluyó con un espectáculo narrado por el reconocido Steven Spielberg, Consultor Creativo de Universal Destinations and Experiences, cuya voz envolvió todo el parque durante una exhibición de luces, fuentes coreografiadas y fuegos artificiales, acompañada de una banda sonora que rendía homenaje a cada uno de los mundos inmersivos del parque. La ceremonia concluyó con una exhibición de drones que sintetizó el evento en una sola palabra: ÉPICO.

“Es un momento monumental para nuestra empresa, ya que abrimos nuestro cuarto parque con sede en Orlando y nos convertimos en un destino de vacaciones de una semana. Aquí damos la bienvenida a todos para que vengan y hagan recuerdos inolvidables con las personas que más aman”, dijo Alyson Sologaistoa, vicepresidenta de Relaciones Públicas de Universal Orlando Resort.

Innovación y sostenibilidad en el diseño

Epic Universe, con una extensión de 750 acres (equivalentes a 3.040.000 metros cuadrados) representa la inversión más ambiciosa de Universal Destinations & Experiences hasta la fecha, priorizando la innovación y los espacios verdes.

Avances tecnológicos y patentes: Epic Universe es un testimonio de la dedicación de Universal a la tecnología de punta. Universal Destinations & Experiences posee 3.300 patentes globales, de las cuales 161 fueron obtenidas específicamente para las innovaciones presentadas en Epic Universe. Estas patentes cubren avances cruciales en atracciones, efectos especiales, diseño de recorridos y robótica, asegurando una experiencia sin precedentes para los visitantes.

Inmersión: El parque introduce entornos altamente inmersivos que combinan sistemas de recorrido sin rieles, realidad aumentada y proyecciones de alta resolución. Los visitantes se sorprenderán con vehículos equipados con tecnologías de movimiento omnidireccional y otros capaces de realizar giros de 360 grados. Además, los ingenieros de Universal han desarrollado figuras animatrónicas avanzadas de apariencia real, consideradas entre las más potentes y de movimiento rápido jamás exhibidas.

Compromiso con el paisajismo y la sostenibilidad: Epic Universe destaca por su vasta integración de elementos naturales, con la plantación de 165.000 especies vegetales. El parque no solo aspira a ser uno de los más grandes y tecnológicamente avanzados de América, sino que también ha logrado la Certificación LEED Platino, el nivel más alto de certificación LEED para la Comunidad: Planificación y Diseño.

Mundos y experiencias imperdibles

Epic Universe, con sus cinco mundos temáticos, ofrece una experiencia única y especial para visitantes de todas las edades e intereses. El parque cuenta con más de 50 atracciones, espectáculos, opciones gastronómicas y tiendas, asegurando diversión y entretenimiento para todos.

👀🌎📄 (Lea también: ¿Cuáles son las atracciones imperdibles del nuevo parque temático Epic Universe?)

En este parque temático podrá hacer magia, montar un dragón, explorar una aldea vikinga, sumergirse en un videojuego, enfrentarse a monstruos legendarios, viajar por el cosmos y mucho más.

1. Celestial Park: Sirve como el vibrante corazón de Epic Universe y el primer mundo que los visitantes exploran al ingresar. Este espacio central es una obra maestra de paisajismo, con extensos jardines ondulados, vías acuáticas y senderos serpenteantes. Aquí, la adrenalina comienza con Stardust Racers, una emocionante montaña rusa de lanzamiento dual que impulsa a los visitantes por los cielos a velocidades de hasta 100 km/h. La belleza continúa con Constellation Carousel, un carrusel de criaturas mitológicas que se desliza hacia adelante, hacia atrás e incluso realiza rotaciones de 360 grados en una danza coreografiada de música y luz.

2. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: Esta es la esperadísima tercera entrega del mágico universo de Harry Potter, y transporta a los visitantes al París mágico de la década de 1920, como se ve en las películas de Animales fantásticos, y al icónico Ministerio de Magia británico de la saga de Harry Potter. Aquí, la magia cobra vida: se sentirá dentro de las películas, puede lanzar hechizos con varitas interactivas, encontrar criaturas fantásticas en el espectáculo teatral a gran escala Le Cirque Arcanus, y saborear delicias como el crepe de Cerveza de Mantequilla en el Café L’Air De La Sirène. La joya de este mundo es Harry Potter and the Battle at the Ministry, la atracción tecnológicamente más avanzada de Universal hasta el momento, que sumerge a los visitantes en una aventura dentro del Ministerio. ¡Es impresionante desde el ingreso, lo que se ve en la fila y la atracción como tal!

3. Super Nintendo World: ¡Prepárese para saltar directamente a la acción de sus videojuegos favoritos! Este vibrante y colorido mundo lo invita a unirse al equipo Mario para luchar contra el equipo Bowser por la Copa Dorada en Mario Kart: Bowser’s Challenge. También podrá viajar a través de los paisajes del Reino Champiñón en busca de huevos brillantes en Yoshi’s Adventure, que hace su debut en Estados Unidos en Epic Universe. Para los amantes de la selva, Mine-Cart Madness lo lleva a través de la jungla a bordo de vagones mineros en una emocionante aventura inspirada en el mundo de Donkey Kong Country. Además, podrá disfrutar de las creaciones culinarias del Chef Toad en Toadstool Cafe y conocer y saludar a Mario, Luigi, Toad, la Princesa Peach y, por supuesto, a Donkey Kong. Para potenciar su diversión, una Power-Up Band le permite recolectar monedas digitales, participar en actividades interactivas y desbloquear un enfrentamiento exclusivo contra Bowser Jr.

4. Cómo Entrenar a tu Dragón – Isla de Berk: Este mundo captura el corazón, el humor y la escala de las queridas películas de Cómo entrenar a tu dragón, siendo una auténtica recreación del escarpado y rocoso mundo donde vikingos y dragones conviven en armonía. Los visitantes experimentarán lo que es vivir entre dragones mientras disfrutan de aventuras del tamaño de vikingos. Volará con los dragones de Berk en la emocionante montaña rusa familiar Hiccup’s Wing Gliders, practicará maniobras acrobáticas y giros a alta en los entrenadores de dragones vikingos de Dragon Racer’s Rally, y embarcará en un viaje inolvidable con Hipo, Chimuelo, Gobber y Astrid en el espectáculo en vivo The Untrainable Dragon. No se olvide de probar los populares conos de Mac & Cheese en Grog & Gruel de Hooligan.

5. Dark Universe: Aquí, las historias icónicas de leyendas sobrenaturales como Drácula, El Hombre Lobo, El Monstruo de Frankenstein y la Novia de Frankenstein cobran vida. A medida que se aventura por el devastado pueblo de Darkmoor, se encontrará con monstruosas aventuras que incluyen Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, una de las atracciones más aterradoras de Universal Orlando, que lo lleva a las profundidades de las catacumbas de Frankenstein Manor mientras intenta evadir las garras de Drácula, El Hombre Lobo y La Momia. Vale la pena resaltar que esta atracción cuenta con 14 de los animatrónicos más realistas jamás creados. ¡Y es cierto, parecen de verdad! También podrá competir para escapar de los hombres lobo antes de que se conviertan en uno en la montaña rusa familiar y giratoria Curse of the Werewolf.

También hay nuevos hoteles

Universal Orlando suma tres nuevos hoteles temáticos a su oferta, elevando el total a once alojamientos en el resort. Los recién inaugurados son: el lujoso Universal Helios Grand Hotel (dentro del parque), y, muy cerca, los inspirados en el espacio Universal Stella Nova Resort y Universal Terra Luna Resort. Tenga en cuenta que en los 11 hoteles los huéspedes disfrutan de entrada anticipada a los parques, transporte gratuito y entrega de compras al hotel, además de completas instalaciones para cada presupuesto.

👀🌎📄 (Lea también: Así son los tres hoteles temáticos con los que Universal Orlando refuerza su oferta)

De esta manera, Epic Universe establece un nuevo estándar global para los parques temáticos: uno donde la tecnología, la narrativa y la fantasía se combinan para crear recuerdos inolvidables.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.