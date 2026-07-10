¿Viaja con niños? Estos son cinco hoteles ideales para unas vacaciones en familia

Las vacaciones en familia son una oportunidad para compartir nuevas experiencias y crear recuerdos inolvidables. Foto: Getty Images

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Las vacaciones de mitad de año continúan impulsando los viajes familiares. Según datos de Viajes Falabella, las reservas para este tipo de turismo crecieron más de un 40 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsadas por el inicio del verano en varios destinos internacionales y por un contexto cambiario favorable para los viajeros colombianos.

Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Punta Cana (República Dominicana), Ciudad de Panamá (Panamá) y Cancún (México), mientras que Río de Janeiro (Brasil) registra el mayor crecimiento en reservas durante esta temporada.

De acuerdo con la agencia de viajes, los grupos familiares representaron el 23 % de las reservas realizadas durante el primer semestre de 2026, una tendencia que ha llevado a fortalecer la oferta de alojamientos con servicios diseñados para adultos y niños.

“Entendemos que esta es una excelente temporada para viajar. La llegada del verano a varios países, junto con la baja cotización del dólar y el euro en las últimas semanas, permite a los viajeros conocer más destinos pagando menos”, señaló Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.

La compañía también destacó que algunos hoteles cuentan con beneficios como cancelación gratuita hasta tres días antes del viaje y modalidades de reserva con pago diferido, lo que facilita la planificación de las vacaciones.

Cinco hoteles recomendados para viajar con niños

1. Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana

Ubicado en la playa de Uvero Alto, en República Dominicana, este resort todo incluido está pensado para familias que buscan una experiencia inmersiva con los personajes de Nickelodeon. Cuenta con playa privada, piscinas, spa y actividades para todas las edades.

El alojamiento para tres personas, entre el 16 y el 20 de julio, tiene tarifas desde COP 7.943.409, impuestos incluidos.

2. Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya

En la Riviera Maya, México, este hotel ofrece una propuesta similar, con experiencias temáticas inspiradas en los personajes de la franquicia y servicio todo incluido.

Una suite estándar con vista a la piscina para las mismas fechas (del 16 al 20 de julio) está disponible desde COP 14.996.862, impuestos incluidos.

3. Hilton Rio de Janeiro Copacabana

Frente a la playa de Copacabana, este hotel combina la oferta urbana de Río de Janeiro con espacios ideales para familias, como piscinas con vista al mar y una ubicación cercana a atractivos turísticos como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar.

La tarifa para dos adultos y un niño, del 16 al 20 de julio, parte desde COP 4.996.986, impuestos incluidos.

4. Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino

Este resort todo incluido, ubicado frente al mar Caribe, ofrece playa privada, piscinas para adultos y niños, restaurantes temáticos y cercanía a Mambo Beach y al acuario de Curazao.

El alojamiento para dos adultos y un niño tiene precios desde COP 6.643.548, con impuestos incluidos.

5. Grand Sirenis Punta Cana Resort & Aquagames

Otra alternativa en Punta Cana es este resort ubicado en Uvero Alto, que combina playa privada, parque acuático, restaurantes temáticos y actividades recreativas para toda la familia.

La estadía para dos adultos y un niño, entre el 16 y el 20 de julio, está disponible desde COP 5.671.752, impuestos incluidos.

La combinación de mejores condiciones cambiarias, mayor conectividad aérea y una oferta cada vez más amplia de hoteles familiares ha impulsado el turismo internacional durante los últimos meses. Tenga en cuenta que los precios y tarifas mencionados están sujetos a disponibilidad y fluctuación cambiaria al momento de realizar la reserva.

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