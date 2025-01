Viajar a destinos de película: el turismo de pantallas reivindica su espacio

Los expertos advierten de que es necesaria una gestión ordenada de los espacios para evitar su masificación y poder manejarlos de forma sostenible. Foto: Pixabay

El presidente de Spain Film Commision, Juan Manuel Guimeráns, señala que este tipo de turismo existe desde hace décadas porque es un fenómeno natural, con la “pulsión de acudir a un territorio porque lo has visto en las películas”. Reconoce que este segmento ha crecido impulsado por el aumento del uso de pantallas, en paralelo a la llegada de las plataformas de ‘streamming’.

Spain Film Commission es un organismo que coordina a 47 socios regionales, con el respaldo de autoridades locales, regiones y otras entidades públicas y privadas, para tejer una red que ofrece servicios de forma gratuita a productores interesados en rodar en distintos territorios españoles.

Países como Nueva Zelanda, con la saga de 'The Lord of the Rings', han hecho del turismo de pantallas uno de los pilares de su estrategia de promoción turística; ciudades como Nueva York o París están en el imaginario colectivo como escenarios reconocibles de un sinfín de películas y series.

En el caso de España, Guimeráns destaca que se combinan las dos características necesarias para que se pueda impulsar este tipo de turismo: es una potencia turística, con las infraestructuras, cadenas hoteleras y servicios necesarios, y hay una industria audiovisual en crecimiento.

En este contexto, Fitur Screen 2025 celebra su séptima edición, dentro de esta feria internacional de turismo, con el objetivo de promover el papel del mundo audiovisual para la difusión de destinos turísticos globales.

Guimeráns reconoce que existen pocas cifras para poder medir el tamaño real de este tipo de turismo y que desde su organización participan en un proyecto para tratar de obtener datos reales.

La oportunidad del turismo de pantallas

La directora fundadora de la consultora Travelling Set, Ana Alonso, explica que creó su empresa especializada en este segmento porque existía una “oportunidad muy grande” dentro del turismo de pantallas en España, donde cada vez se están atrayendo más rodajes.

Alonso considera que este tipo de turismo puede ser una oportunidad, por ejemplo, para animar al público joven con propuestas cercanas a sus intereses. La experta cita a Madrid y Sevilla (sur) entre los destinos españoles que atraen la atención de este tipo de turismo.

Entre las ventajas que ofrece este tipo de actividad, está, además, la posibilidad de diversificar el turismo, lo que puede permitir evitar la estacionalidad en un país como España, donde el sol y playa ha marcado durante años el ritmo del sector turístico.

Perspectivas de futuro

Los expertos, sin embargo, advierten de que es necesaria una gestión ordenada de los espacios para evitar su masificación y poder manejarlos de forma sostenible.

Según Alonso, este tipo de turismo tiene dos velocidades: hay destinos vinculados a películas clásicas que se mantienen en el tiempo e incluso se han convertido en eventos anuales, como el encuentro de seguidores de la película española 'Amanece que no es poco' en Albacete (este); y otros tienen un atractivo temporal, ligados al éxito puntual de una serie o película.

Respecto al futuro, Guimeráns señala que lo que le gustaría es que España creara una alternativa de turismo de pantallas, que fuera un modelo para otros países y sirviera para diversificar la llegada de visitantes, permitiendo a territorios menos conocidos que se beneficiarán del turismo.

Para esto, considera que es necesaria una triple implicación tanto del sector audiovisual, como de la industria turística y de las administración pública.