Viajar para aprender: el turismo educativo transforma la forma de conocer el mundo

El turismo educativo convierte cada viaje en una oportunidad de aprendizaje e intercambio cultural. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más allá del turismo tradicional, el turismo educativo propone una forma distinta de conocer el mundo. Su objetivo no es solo visitar un destino, sino aprender de él a través de la inmersión cultural, el intercambio con las comunidades locales y experiencias de formación.

Según ONU Turismo, esta modalidad incluye cursos de idiomas, intercambios académicos, prácticas profesionales, estancias universitarias y voluntariados internacionales, entre otras actividades orientadas al aprendizaje y al desarrollo personal.

Para María Consuelo López, gerente general de Trotamundos —empresa colombiana con más de 25 años de experiencia en educación en el exterior—, la mayor diferencia entre un viaje turístico y una experiencia educativa radica en la posibilidad de conocer el destino desde la perspectiva de quienes viven allí. Mientras un turista suele recorrer monumentos y museos en pocos días, quienes participan en un programa internacional tienen la oportunidad de convivir con familias anfitrionas, probar la gastronomía local, utilizar el transporte público y descubrir espacios que difícilmente aparecen en las guías de viaje.

La permanencia durante varias semanas o meses también permite comprender mejor las dinámicas culturales de cada lugar. Según López, quien acumula más de 30 años de experiencia en turismo educativo y 12 en voluntariados, vivir un destino durante más tiempo hace posible entender cómo cambian las ciudades con las estaciones, participar en actividades culturales propias de cada época del año y construir relaciones que trascienden el viaje.

Aprender mientras se ayuda

Los voluntariados internacionales son una de las modalidades del turismo educativo que combinan el intercambio cultural con el trabajo en beneficio de comunidades y proyectos ambientales. Para López, quienes participan en estas experiencias regresan con una visión distinta del mundo y con aprendizajes que difícilmente se adquieren en un salón de clases. “Los jóvenes que tienen la oportunidad de participar en un voluntariado internacional siempre regresan con la siguiente frase: ‘Las mejores vacaciones de mi vida’”, señala.

Además del crecimiento personal, la experta considera que este tipo de programas representa un valor agregado en la hoja de vida, ya que refleja iniciativa, capacidad de adaptación, disposición para salir de la zona de confort y habilidades para desenvolverse en contextos multiculturales. También destaca que muchos de los voluntarios provienen de países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, lo que favorece el intercambio cultural y la creación de vínculos con personas de diferentes nacionalidades.

El impacto igual llega a las comunidades receptoras. Dependiendo del programa, los voluntarios apoyan procesos educativos con niños, participan en proyectos de desarrollo comunitario o colaboran en iniciativas de conservación ambiental, como la protección de especies silvestres o la recuperación de ecosistemas. Al mismo tiempo, estas experiencias permiten que las comunidades conozcan otras culturas y fortalezcan el intercambio de conocimientos con personas de distintos países.

Entre las alternativas de voluntariado en Trotamundos, por ejemplo, se encuentran programas de conservación silvestre y marina, protección de elefantes, tortugas marinas, jaguares y grandes felinos, así como proyectos de enseñanza de inglés, desarrollo comunitario y empoderamiento de mujeres. Estas iniciativas pueden realizarse desde dos semanas en adelante en destinos de África, Asia, Europa, América Latina, Australasia y Oriente Medio. Algunas de las opciones incluyen el desarrollo comunitario en Fiji, la conservación marina en Seychelles, la enseñanza de inglés en Laos, el voluntariado con tortugas marinas en Costa Rica y la conservación de elefantes en Tailandia.

A pesar de los beneficios que ofrecen estas experiencias, quienes viajan enfrentan desafíos. Adaptarse a nuevos horarios, costumbres, formas de transporte, alimentación o condiciones climáticas es parte del proceso. Por ello, López recomienda que quienes deseen realizar una experiencia internacional se informen bien sobre el programa que elegirán, reciban una orientación previa y opten por instituciones reconocidas que cuenten con equipos de apoyo para acompañarlos durante su adaptación.

La experta advierte que el sector de la movilidad internacional atraviesa cambios importantes. Las mayores exigencias para obtener visas de estudio, la disminución de algunas becas y el impacto de los conflictos internacionales han hecho que muchas personas posterguen sus planes de estudiar en el exterior. Al mismo tiempo, observa que el mejor nivel de inglés con el que hoy terminan el colegio muchos jóvenes colombianos ha reducido la demanda de cursos largos de ese idioma, mientras crece el interés por experiencias de corta duración y por aprender una tercera lengua que aporte un elemento diferenciador al perfil profesional.

Más allá del destino elegido, el turismo educativo y los voluntariados internacionales muestran que viajar puede convertirse en una oportunidad para aprender, comprender otras realidades, fortalecer habilidades personales y contribuir al desarrollo de las comunidades que reciben a los visitantes.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.