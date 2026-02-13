¿Viajaría con un ex? El 51 % dice sí, según un estudio

¿viajaria con un ex? Foto: Pexels.

Las rupturas ya no siempre significan cancelar los planes. En medio de reservas pagadas, itinerarios listos y viajes que no admiten cambios, cada vez más personas están optando por una decisión que hasta hace poco parecía impensable: viajar con su expareja.

La tendencia no es menor. Un estudio de TUI Musement revela que el 51 % de los encuestados consideraría mantener el viaje aun después de una separación, una señal de cómo están cambiando las reglas del amor… y también las del turismo.

¿Viajaría con una expareja?

Para algunos puede parecer una idea imposible, pero para otros se ha convertido en una opción cada vez más real. Según un estudio independiente realizado por Appinio para TUI Musement en diciembre de 2025 en España, Italia y Reino Unido, el 51 % de los encuestados consideraría mantener el viaje aun después de una ruptura, aunque el 26 % solo lo haría si la separación fue amistosa.

Las diferencias se hacen más evidentes cuando se mira con lupa quiénes están dispuestos a hacerlo. Por ejemplo, los hombres se muestran más abiertos a mantener el viaje tras una ruptura que las mujeres (57 % frente a 44 %). Esta brecha puede estar relacionada con distintas formas de gestionar el cierre emocional o con una visión más práctica frente a las reservas ya pagadas y los planes organizados.

La edad, además, introduce un matiz interesante. El 62 % de la generación Z asegura que no cancelaría unas vacaciones ya planeadas con su expareja, una cifra que desciende al 45 % entre las personas mayores de 45 años.

Más que una simple cuestión de números, el dato sugiere un cambio cultural: las generaciones más jóvenes parecen asumir las relaciones con mayor flexibilidad, priorizando la experiencia del viaje —y la inversión hecha— por encima del conflicto sentimental.

Eso sí, no todo es armonía tampoco para las parejas que aun síguen. El estudio señala que más del 42 % de los encuestados reconoce haber discutido más de lo esperado durante las vacaciones. Entre las causas más frecuentes aparecen:

Las actitudes negativas o las quejas constantes

El control excesivo de las decisiones sin tener en cuenta la opinión del otro.

La impuntualidad o desorganización

Los desacuerdos en el manejo del dinero.

También surgen diferencias en la percepción de lo que más incomoda: para muchos hombres resultan especialmente molestos la obsesión por las fotos o las redes sociales y llevar demasiado equipaje, mientras que para muchas mujeres priorizar la fiesta sobre las actividades compartidas suele interpretarse como una señal de alerta.

Incluso la edad influye en estas percepciones: la preocupación por la obsesión con las fotos solo afecta al 13 % de la generación Z, frente al 24 % de la generación X.

El manejo del presupuesto completa la lista de posibles fricciones. En general, más de la mitad de los encuestados afirma dividir los gastos a partes iguales o manejar un presupuesto común. España destaca como el país donde los costos se comparten de forma más equitativa, con un 80 %, mientras que en Reino Unido, en el 45 % de los casos, uno de los miembros de la pareja termina pagando más.

¿Hay una fecha para comenzar a viajar con tu pareja?

No existe una regla fija, pero los datos sugieren que muchas personas sí marcan sus propios tiempos. Viajar suele verse como una de las primeras pruebas de compatibilidad en una relación, por lo que la decisión depende del nivel de confianza, la etapa del vínculo y las expectativas de cada pareja.

Según la encuesta, más del 35 % de los participantes afirma sentirse cómodo viajando después de un mes de relación, mientras que un 10 % estaría dispuesto a hacerlo incluso tras solo una semana.

Las mujeres, sin embargo, tienden a mostrarse más cautelosas: el 16 % prefiere esperar al menos un año antes de planear unas vacaciones juntos, mientras que los hombres se declaran más dispuestos a viajar durante los tres primeros meses de noviazgo.

La edad también introduce matices. Con el paso de los años y la experiencia acumulada, algunas personas se vuelven aún más cautelosas a la hora de compartir este tipo de planes con alguien a quien apenas están conociendo, prefiriendo esperar hasta que exista mayor confianza.

En ese contexto, no resulta extraño que, para muchos, viajar con una expareja —alguien cuya forma de ser y de convivir ya conocen— pueda generar incluso más seguridad que hacerlo con una persona con la que la relación apenas comienza.

