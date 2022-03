¿Viaje de último minuto? Recomendaciones para que no se le escape ningún detalle

No se olvide del presupuesto: entre más cercana se encuentre la fecha del viaje, los precios pueden ser más elevados, sin embargo, esto no es un impedimento para realizar el viaje. Una búsqueda exhaustiva, además de ser flexible con las fechas, los horarios y el alojamiento, permitirá conseguir las mejores alternativas. Adicionalmente, si se adquieren servicios empaquetados de dos o más servicios en una compra a través de agencias como Viajes Falabella, el ahorro podrá ser mayor. No olvide también que al ser un viaje de último minuto pueden escaparse detalles que solo se notarán al momento de llegar al destino, por lo que es aconsejable contar con dinero en efectivo y con tarjeta de crédito habilitada para cubrir gastos de emergencia o imprevistos.