Viajeros buscan más personalización y destinos cercanos en 2026

El viajero ya no decide solo por precio, sino por comodidad y tipo de viaje. Foto: Getty Images

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En medio de un turismo global que se redefine por la digitalización y la búsqueda de experiencias cada vez más personalizadas, PriceTravel Holding refuerza su apuesta por conectar viajeros con destinos a través de tecnología, inteligencia artificial y un portafolio cada vez más amplio.

Con más de 25 años de trayectoria, la compañía ha evolucionado desde un modelo de distribución tradicional hacia un ecosistema global que integra hoteles, aerolíneas, traslados y paquetes dinámicos, con presencia en más de 180 mercados de origen. Su oferta, que supera los 500.000 productos turísticos, le permite atender tanto a viajeros finales como a agencias, bancos, aerolíneas y aliados comerciales.

Destinos en tendencia y nuevas oportunidades

Para 2026, el comportamiento de los viajeros muestra una mezcla entre destinos tradicionales y nuevas oportunidades impulsadas por coyunturas específicas. De acuerdo con Jorge Restrepo, CEO de PriceTravel Holding, el turismo doméstico sigue liderando en Colombia.

“Entre el 65 % y el 70 % de nuestras ventas en el canal digital corresponden a viajes dentro de Colombia. Es un mercado muy dinámico y con gran potencial”, explicó.

A nivel internacional, República Dominicana, México y Estados Unidos continúan ganando protagonismo. En particular, México y EE. UU. se perfilan como destinos estratégicos ante el impulso que generará el próximo mundial de fútbol, no solo por los eventos deportivos, sino por el turismo complementario que estos generan.

“Definitivamente va a haber un tráfico importante. Los viajeros no solo irán por el evento, sino que aprovecharán para hacer turismo alrededor, especialmente en destinos como México”, señaló Restrepo.

Tecnología que transforma la experiencia de viaje

Uno de los grandes diferenciales de la compañía está en su capacidad tecnológica. PriceTravel Holding ha desarrollado herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten procesar millones de datos en tiempo real para ofrecer resultados más precisos.

Desde búsquedas complejas —como hoteles pet friendly, con vista al mar o con experiencias específicas— hasta recomendaciones basadas en el comportamiento del usuario, la tecnología se convierte en un aliado clave para reducir la fricción en la planificación de viajes.

“Estamos pasando de la personalización a la hiperpersonalización. La idea es entender al usuario desde el primer momento y ofrecerle exactamente lo que necesita, incluso antes de que lo pida”, explicó el CEO.

Este enfoque también responde a un cambio en el comportamiento del viajero, que ya no toma decisiones únicamente por precio, sino por variables como comodidad, ubicación, experiencias o tipo de viaje, ya sea familiar, de negocios o de ocio.

Colombia, un mercado estratégico

La operación en Colombia se ha convertido en una de las más relevantes para la compañía, no solo por el volumen de transacciones, sino por el nivel de adopción digital y el crecimiento del sector aéreo.

Restrepo destacó el fortalecimiento de la conectividad aérea en el país, con la presencia de aerolíneas como Avianca, Latam, JetSmart y Wingo, lo que ha ampliado las opciones para los viajeros y dinamizado el mercado.

“Hoy vemos una cobertura muy sólida. Eso facilita que el usuario pueda comparar, elegir y armar su viaje de manera mucho más sencilla”, afirmó.

Además, la compañía ha fortalecido su capacidad de empaquetamiento dinámico, permitiendo combinar vuelos de distintas aerolíneas con hoteles y servicios adicionales, adaptándose a las necesidades específicas de cada viajero.

Crecimiento sostenido y expansión

El inicio de 2026 ha sido especialmente positivo para PriceTravel Holding. La compañía reportó dos meses consecutivos de crecimiento récord en reservas de paquetes turísticos, lo que anticipa el mejor trimestre en su historia.

Este desempeño ha sido impulsado por el fortalecimiento de su inventario —con más de 500.000 propiedades disponibles y más de 57.000 con contratación directa—, así como por la expansión de su red de distribución.

En Estados Unidos, por ejemplo, la compañía ha logrado un crecimiento de triple dígito en su segmento B2B, con más de 3.000 agencias de viajes conectadas a su plataforma.

“Es un mercado con un volumen enorme de agencias. Solo en Florida hay tantas como en todo México. Hemos venido trabajando en capacitación, tecnología y contenido, y los resultados han sido muy positivos”, explicó Restrepo.

Alianzas y futuro del turismo

Dentro de su estrategia, PriceTravel Holding también avanza en alianzas con actores del sector, como cadenas hoteleras, a través de modelos B2B y B2B2C que permiten integrar inventario, tecnología y distribución.

En su aniversario número 25, la compañía proyecta continuar su expansión en Latinoamérica y fortalecer sus integraciones tecnológicas con proveedores globales, apostando por la automatización y la inteligencia artificial como pilares del crecimiento.

“Hoy nuestro enfoque está en seguir innovando, fortalecer la personalización y expandir nuestra presencia en mercados estratégicos para generar mayor valor a nuestros socios y viajeros”, concluyó Restrepo.

En un contexto donde los viajeros buscan experiencias más ágiles, personalizadas y relevantes, la combinación entre tecnología, conectividad y oferta turística se perfila como el eje que marcará el futuro del sector en la región.

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