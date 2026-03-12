¿De dónde vienen los turistas que más vuelan a Colombia?

Se mantiene la tendencia al alza de la venta de tiquetes aéreos hacia nuestro país desde 2023. Foto: Getty Images

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025, consolidando al país como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región. De acuerdo con cifras de IATA GAP y cálculos de ProColombia, durante el año se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos con destino al país, lo que confirma el creciente interés de los viajeros internacionales por visitar Colombia.

Este comportamiento continúa la tendencia al alza que se viene registrando desde 2023, cuando se contabilizaron 895.655 tiquetes vendidos hacia el país. El aumento sostenido refleja el fortalecimiento del turismo receptivo y la consolidación de Colombia dentro de la oferta turística internacional.

Entre los países que más compraron tiquetes aéreos hacia Colombia en 2025 se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8 % del total de las ventas. Le siguen México, con 11,3 %, España con 7,4 %, Brasil con 6,3 % y Ecuador con 5,7 %. Estos mercados continúan posicionándose como los principales emisores de viajeros hacia el país y resultan estratégicos para el crecimiento del turismo internacional.

En cuanto a los destinos dentro de Colombia, varias ciudades presentaron incrementos significativos en la recepción de viajeros. San Andrés lideró el crecimiento con un aumento del 25,6 %, alcanzando cerca de 39.000 tiquetes vendidos. Le siguió Medellín, con un incremento de 12,4 % y aproximadamente 225.000 tiquetes, mientras que Cartagena registró un crecimiento de 6,2 %, consolidándose como uno de los destinos preferidos por los turistas internacionales.

“Algunas ciudades del país presentaron variaciones significativas en la recepción de estos tiquetes. San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un incremento de 25,6% y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también mostró un comportamiento destacado, con un aumento de 12,4% y aproximadamente 225 mil tiquetes. Por su parte, Cartagena registró un crecimiento de 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por los viajeros internacionales”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En contraste, Bogotá presentó una leve disminución de 0,7 %, con cerca de 401.000 tiquetes vendidos. A pesar de esta variación, la capital continúa siendo el principal punto de entrada aérea al país y un eje clave para la conectividad internacional de Colombia.

Además, el último trimestre de 2025 fue el periodo con mayor volumen de ventas, al registrar 328.406 tiquetes vendidos, lo que representó un crecimiento del 5,4 % frente al mismo periodo de 2024.

Los resultados reflejan el dinamismo del turismo internacional hacia Colombia y evidencian el fortalecimiento de la conectividad aérea, así como el posicionamiento del país como destino turístico en los mercados internacionales.

