Cómo la gastronomía redefine el turismo en los hoteles

En la nueva hotelería de lujo, el verdadero diferenciador está en la cocina. Estos son algunos de los platos de Gustavo Pinet, Chef de Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante mucho tiempo, la gastronomía en los hoteles fue percibida como un servicio más: útil, conveniente, pero secundario frente a otras prioridades del viajero. Hoy, esa percepción ha cambiado radicalmente. En el nuevo panorama del turismo de lujo, la cocina ha pasado de estar en el fondo del menú a ocupar un lugar protagónico en la experiencia del huésped. Comer bien ya no es suficiente: ahora se busca vivir una narrativa sensorial, emocional y auténtica, donde cada bocado sea una ventana al destino.

Este fenómeno ha dado paso a una tendencia clara y en ascenso: el turismo gastronómico dentro de hoteles, que no solo impacta la fidelización y la reputación de las propiedades, sino que redefine la manera en que entendemos la hospitalidad de alto nivel.

De habitaciones con desayuno… a destinos gastronómicos de alto nivel

“Hoy en día, muchos viajeros eligen un hotel en particular por su propuesta culinaria. Ya no es un extra: es un factor decisivo al reservar”, afirma Mauricio López, chef ejecutivo de Hilton Los Cabos. En su experiencia, los huéspedes actuales no solo quieren comodidad y lujo, también quieren vivir algo que no encontrarán en ningún otro lugar: una experiencia con sabor local, memorable y compartible.

En efecto, lo que alguna vez fue un simple bufé de desayuno ha evolucionado hacia conceptos gastronómicos robustos y bien definidos. Desde chef’s tables y clases de cocina hasta menús de degustación con ingredientes de temporada, los hoteles están apostando por ofertas inmersivas que transforman la comida en un ancla emocional del viaje.

Cocina que conecta: el alma de un destino en cada plato

“Cocinar con propósito es lo que nos diferencia”, explica Alan Carias, chef ejecutivo de Conrad Tulum Riviera Maya, donde lidera iniciativas como CuMé (Culto a México), una serie de experiencias culinarias que reúnen a chefs locales y nacionales en torno a la riqueza de la cocina mexicana. “Trabajamos con productores, agricultores y pescadores de la región. Cada ingrediente que llega a la mesa tiene una historia que contar. Esa conexión real con el territorio es lo que da alma a nuestros platillos”.

Este enfoque de cocina consciente y con identidad se repite en otros complejos del grupo, como en el Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, donde el chef Gustavo Pinet asegura que una experiencia gastronómica bien diseñada no solo llena mesas, sino también habitaciones. “La memoria gustativa es muy poderosa. A veces, basta un aroma para traer de vuelta todo un viaje. Si logramos despertar los sentidos del huésped, creamos un vínculo emocional duradero con el lugar”, sostiene.

👀🌎📄 (Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

Lo local como lujo

Una de las características del turismo gastronómico es el regreso a lo local. “Las personas buscan autenticidad. Quieren saber de dónde vienen los ingredientes, quién los cultivó, cómo se preparan los platillos y qué representan culturalmente”, afirma Jonathan Santiago, chef de Waldorf Astoria Riviera Maya.

Esta demanda ha llevado a los hoteles a replantear su cadena de valor: reducir el uso de plásticos, privilegiar ingredientes naturales, trabajar directamente con comunidades locales y diseñar menús sostenibles. Para Nicolás Piatti, chef ejecutivo de Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, este compromiso va más allá de una tendencia. “Es una responsabilidad. Cada elección en cocina tiene un impacto en el medio ambiente, en la economía local y en la experiencia del viajero”.

La sostenibilidad, lejos de limitar la creatividad, se ha convertido en una fuente de innovación. Ingredientes de temporada, técnicas tradicionales, reinterpretaciones modernas: todo confluye para crear una cocina vibrante y con propósito.

La experiencia participativa: comer, aprender y compartir

El nuevo viajero no solo quiere probar algo diferente, también quiere formar parte de la experiencia. Las cocinas abiertas, cenas interactivas, clases de cocina, mixología de autor y restaurantes pop-up son algunos de los recursos que están transformando la relación entre huésped y cocina. “La gastronomía dejó de ser un acto pasivo. Ahora el huésped quiere involucrarse, conectar, aprender y compartir”, comenta Santiago.

Este componente experiencial también tiene una dimensión digital. En la era de las redes sociales, la estética y la narrativa de un platillo pueden volverse virales. Los hoteles están diseñando presentaciones visuales, menús digitales y storytelling gastronómico como parte integral de su propuesta.

👀🌎📄 (Lea también: Hotel en Palomino recibe reconocimiento internacional por su modelo de conservación)

Alianzas que suman

El turismo gastronómico también se nutre de colaboraciones inteligentes. Las alianzas con chefs invitados permiten renovar constantemente la oferta culinaria, mientras que las colaboraciones con marcas y productores locales fortalecen el arraigo territorial y enriquecen la experiencia del huésped.

“Cada colaboración es una oportunidad para crear algo único. Cuando traemos a un chef nacional o internacional a cocinar con nosotros, compartimos técnicas, historias y visiones. Esa sinergia se refleja en el plato”, comparte Carias desde Tulum.

Estos encuentros elevan la experiencia y posicionan al hotel como referente culinario en su destino, atrayendo tanto a turistas como a comensales locales.

Hacia el futuro: hoteles como referentes gastronómicos

Lo que antes era impensable —que un viajero eligiera un hotel por su restaurante— hoy es una realidad creciente. En muchos casos, los hoteles están liderando las tendencias culinarias de sus regiones, formando equipos de alto nivel, invirtiendo en infraestructura y consolidando su reputación como espacios de creatividad gastronómica.

“La cocina hotelera ha alcanzado un nivel de excelencia que compite con los mejores restaurantes independientes del mundo”, concluye Pinet. “Y lo mejor es que esto apenas comienza. La gastronomía está marcando el rumbo de la nueva hotelería, y su impacto va mucho más allá del plato: transforma comunidades, crea cultura y redefine el turismo”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.