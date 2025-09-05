Villa de Leyva se consolida como destino internacional con alza del 42 % en reservas

El informe reveló que los viajeros españoles lideran las reservas en el destino, con el 39% del total. Foto: Cortesía Civitatis

Villa de Leyva sigue consolidándose como uno de los destinos más atractivos de Colombia en el panorama internacional. De acuerdo con cifras de Civitatis, la plataforma global de tours y actividades presente en 160 países, en lo corrido de 2025 las reservas hacia este municipio han aumentado un 42% frente al mismo periodo del año anterior.

El reporte indica que los turistas provenientes de España lideran las reservas hacia el destino con un 39 %, seguidos por Francia (22 %), Uruguay (17 %) y Estados Unidos (11 %). El resto de visitantes internacionales corresponde a viajeros de Suecia y Puerto Rico.

En cuanto al perfil de los turistas, el 52 % corresponde a parejas, el 25 % a familias, el 12 % a grupos de amigos y el 11 % a viajeros en solitario.

Un destino en auge

El atractivo histórico, cultural y natural de Villa de Leyva ha convertido al municipio en un referente turístico tanto para visitantes nacionales como internacionales. Según cifras del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), más de 1,5 millones de personas recorrieron sus calles y alrededores en 2024. La tendencia de crecimiento hace prever que este año se superarán esas cifras.

“El crecimiento del turismo internacional en Villa de Leyva nos motiva a diversificar y promover una oferta sostenible que destaque nuestra riqueza cultural, patrimonial y natural. Queremos que cada visitante viva una experiencia auténtica y se lleve lo mejor de nuestro territorio”, señaló Laura Fuya, secretaria de Turismo municipal.

Por su parte, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Víctor Gamboa, ha implementado estrategias de fortalecimiento para los prestadores de servicios turísticos con el fin de garantizar experiencias de alta calidad.

¿Qué buscan los visitantes extranjeros?

El informe de Civitatis destaca que las experiencias más demandadas en Villa de Leyva corresponden a actividades de acción y naturaleza, seguidas por recorridos gastronómicos y enoturismo. También se registra un creciente interés por excursiones de un día a poblaciones cercanas como Ráquira y Paipa.

No obstante, la oferta es mucho más amplia: recorridos culturales por el casco histórico, caminatas ecológicas y catas de vino en bodegas locales forman parte de las alternativas que hacen de este destino un punto de encuentro entre historia, cultura y naturaleza.

“El crecimiento sostenido de este destino obedece a una tendencia cada vez más marcada entre los turistas internacionales: aprovechar su estadía en un destino principal para explorar lugares cercanos. Un ejemplo de ello son los viajeros que llegan a Bogotá y deciden extender su itinerario para descubrir Boyacá”, explicó María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

Un referente del turismo boyacense

Con un aumento en las reservas internacionales, una oferta diversificada de experiencias y un interés creciente desde mercados europeos y americanos, Villa de Leyva se posiciona como uno de los destinos más dinámicos de Colombia. Su proyección internacional reafirma el encanto de un municipio que sigue cautivando a miles de visitantes cada año.

