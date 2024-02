Visa V para nómadas digitales: así puede sacarla en Colombia

Restricciones : Esta visa no autoriza al titular a trabajar o desarrollar actividad remunerada con personas jurídicas o naturales domiciliadas en el territorio nacional.

Excepciones: Los nómadas digitales, trabajadores remotos y emprendedores de nacionalidades que no requieren visa para corta estancia podrán ingresar y permanecer en Colombia con un Permiso de Ingreso otorgado por la autoridad migratoria, siempre que su estancia no genere pagos de empresas colombianas y no supere los 90 días, con la posibilidad de extenderse hasta 180 días continuos o discontinuos por año calendario.