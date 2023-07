¿Visitará Disney World? No se pierda este festival lleno de sabores y entretenimiento

El festival de este año debutará con 25 Global Marketplaces, mercados temáticos que se encuentran en todo el parque y que ofrecen una cornucopia de sorbos y bocados. Foto: Mariah Wild, Photographer - Cortesía Walt Disney World Resort

Ya se está realizando en Walt Disney World Resort el Epcot International Food & Wine Festival: 114 días llenos de sabores, entretenimiento en vivo y diversión para toda la familia.

Los visitantes pueden emprender una expedición internacional de sabor al visitar los Global Marketplaces que ofrecen delicias culinarias de todos los rincones del mundo. Las búsquedas del tesoro invitan a los visitantes a detenerse y saborear cada detalle. Y, cada noche, las presentaciones musicales ambientarán el escenario durante Eat to the Beat Concert Series presented by Florida Blue Medicare. También habrán paquetes especiales para cenar en uno de los restaurantes selectos del parque y que garantizan asientos para uno de los conciertos.

Deliciosos sabores

El festival presentado por Corkcicle debutará con 25 Global Marketplaces, mercados temáticos que se encuentran en todo el parque y que ofrecen un banquete de sorbos y bocados. Seis Global Marketplaces adicionales se presentarán más adelante durante el festival. Todo suma en esta incomparable experiencia gastronómica que conquistará tanto a los conocedores expertos como a los paladares curiosos.

Este año y por primera vez en el festival, Brew-Wing Lab at the Odyssey invita a los visitantes a emprender una aventura con las creaciones culinarias y los locos percances de Muppet Labs. Con el Dr. Bunsen Honeydew y su fiel socio Beaker como sus anfitriones, los asistentes al festival pueden probar brebajes que incluyen alitas de pollo tradicionales y opciones veganas.

Flavors of America en The American Adventure sirve tres nuevos platillos. Sumérjase en el suntuoso Italian Hot Beef Sandwich, con carne rasurada, giardiniera picante, en su jugo en un rollo francés; o en el Cioppino lleno de sabores, un guiso de mariscos con caldo de tomate e hinojo con infusión de azafrán; y los Chilaquiles con chips de tortilla de maíz mezclados en salsa verde con pollo ranchero, queso fresco, crema de cilantro y limón cubierto con un huevo escalfado suave.

A partir del 15 de agosto, el festival dará la bienvenida nuevamente a dos destinos llenos de sabor: Hawaii presentando sabores del paraíso del Pacífico; y The Noodle Exchange que ofrece deliciosos tazones de ramen y fideos.

El 22 de septiembre, cuatro nuevos Global Marketplaces debutarán para conmemorar la celebración de Disney100, que conmemora el 100° aniversario de The Walt Disney Company:

Prepárese para deslumbrantes contrastes culinarios como Char & Chop, que se inspira en las carnicerías clásicas, destaca una fusión de verduras y carnes a la parrilla. Los platillos incluyen Roasted Porchetta con salsa verde de perejil y limón y ensalada de hinojo raspado; Grilled Impossible Spicy Sausage con polenta de hierbas, salsa puttanesca y ricotta; y Meat Assorti, un trío de carnes afeitadas con baby arúgula, semillas de mostaza en escabeche, aceite de trufa y ciabatta a la parrilla. Wine & Wedge celebra los deliciosos maridajes de quesos y bebidas. Southern Pimento Cheese con verduras en escabeche empanizadas ofrece una versión exclusiva de un favorito regional, mientras que Boursin Fig & Balsamic Soufflé con tapenade de higo combina sabores dulces y salados a la perfección. Acompaña las delicias con Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese, Hartley Apple Brandy y Florida Orange Groves Winery Black and Blue Port. Bubbles & Brine celebra con un menú de mariscos frescos y champán. Deléitate con postres fantasiosos, desde un pastel de Nitro Cake en forma de Mickey hasta Fanta Floats en Swirled Showcase.

Adicionalmente, este año regresan al festival varios Global Marketplaces favoritos de los visitantes, incluidos The Fry Basket, Flavors from Fire, Grecia, Canadá, India y España.

Presentaciones en vivo

Las presentaciones musicales en vivo en el America Gardens Theatre se llevarán a cabo todas las noches, con bandas locales que se presentarán de martes a jueves y artistas conocidos que subirán al escenario cada semana de viernes a lunes.

Algunos de los artistas de este año son:

Ruben Studdard con Haley Reinhart (NUEVO)

Joey Fatone y sus amigos

Los Amigos Invisibles

Boyz II Hombres

Orianthi (NUEVO)

FOR KING + COUNTRY (NUEVO)

We The Kings (NUEVO)

Ayron Jones (NUEVO)

Phillip Phillips (NUEVO)

Raul Acosta and Oro Solido (NUEVO)

98°

Billy Ocean

Hanson

Sheila E.

Big Bad Voodoo Daddy

Tenga en cuenta que los paquetes de comida Eat to the Beat también están disponibles en restaurantes selectos de EPCOT de viernes a lunes y ofrecen asientos garantizados para las actuaciones.

Experiencias atractivas fomentan la exploración

Asimismo, el EPCOT International Food & Wine Festival ofrece diversión para toda la familia:

Emile’s Fromage Montage es una forma divertida de degustar deliciosos quesos servidos de diferentes maneras. Con la compra de los cinco platillos de queso que se enlistan en la parte posterior del Festival Passport, los invitados reciben un sello. Una vez que hayan recabado cinco sellos, pueden visitar Shimmering Sips hosted by Corkcicle para recibir un regalo especial.

Remy’s Ratatouille Hide & Squeak es una aventura inspirada en “Ratatouille” que es ¡très magnifique! Los exploradores pueden comprar un mapa especial y calcomanías en ubicaciones selectas de mercancía del festival y buscar estatuillas de Remy alrededor del World Showcase y los Global Marketplaces. Ya sea que completen o no la búsqueda, podrán canjear su mapa para recibir un recuerdo especial del festival.

Desde el 29 de septiembre hasta el 31 de octubre, o hasta agotar existencias, Pluto’s Pumpkin Pursuit es la manera perfecta para que los niños de todas las edades marquen el comienzo de los tiempos de la calabaza. Es fácil unirse a la diversión: los visitantes compran un mapa especial y calcomanías y luego buscan alrededor de EPCOT calabazas decorativas ocultas con temas de personajes de Disney. Los mapas se pueden canjear al final de la búsqueda, ya sea que se completen o no, por un recuerdo espeluznante del festival.

Mercancía para saborear

Las colecciones de mercancía del festival, dignas de antojo, aseguran que la magia del festival continúe en casa. Tres nuevas colecciones estarán disponibles para su compra e incluyen:

The 2023 EPCOT International Food & Wine Festival Event Logo Collection basada en colores brillantes y gráficos audaces.

The Mickey Mouse & Minnie Mouse Picnic Collection ofrece elementos de diseño fantasioso.

The 2023 EPCOT International Food & Wine Disney Encanto Collection celebra alegres reuniones en un derroche de colores vibrantes.

Busque el recuerdo perfecto del festival en Creations Shop, quioscos de productos Food & Wine en todo EPCOT y en World Traveler en International Gateway.

Mucho más que ver y hacer

Además de disfrutar del festival, los visitantes pueden explorar las infinitas posibilidades que EPCOT tiene para ofrecer. Pueden ayudar a salvar la galaxia en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, reducirse al tamaño de Remy en Remy’s Ratatouille Adventure, cenar con las Princesas de Disney en Akershus Royal Banquet Hall y mucho más.

A partir del 22 de septiembre, los visitantes también pueden unirse a la celebración Disney100 que conmemora el 100° aniversario de The Walt Disney Company. EPCOT marcará el hito con divertidas fotografías, creaciones culinarias especiales y espectaculares exhibiciones de iluminación en Spaceship Earth todas las noches.

Tenga en cuenta que para disfrutar del EPCOT International Food & Wine Festival 2023 presented by Corkcicle, los visitantes deben contar con una entrada válida al parque temático y pueden necesitar una reservación de acceso para EPCOT en la misma fecha. Las reservas para parques temáticos son limitadas y están sujetas a disponibilidad. El entretenimiento está sujeto a cambios sin previo aviso. Aquí puede encontrar más detalles del festival.

