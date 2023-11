Voces de autoridad: mujeres en cargos directivos en hoteles de Bogotá

Alejandra Castañeda, gerente general del Residence Inn By Marriott Bogotá; Camila Beltrán Morales, gerente general en Holiday Inn Express & Suites en Bogotá D. C.; Clara Patarroyo Costo, gerente del Distrito ZF Hotel; y Melissa Dávila Chávez, gerente general de Coco Hotel. Foto: Cortesía

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, en Colombia, el 58,2 % de las empresas cuentan con una junta directiva. Por eso, es crucial que se mantengan actualizadas sobre las últimas tendencias y los hallazgos respecto a estas figuras de liderazgo. Teniendo esto en cuenta, Page Executive presentó su estudio Board Members, en el que se obtuvieron las respuestas de más de 900 miembros de juntas directivas en América Latina acerca de las características y los modelos para identificar oportunidades de mejora.

“Las empresas enfrentan la urgente necesidad de implementar procesos y estructuras que fortalezcan sus órganos de decisión, asegurando una mayor coherencia y acompañamiento para sus líderes y accionistas”, expresó Margarita Maldonado, Associate Manager de PageGroup.

Colombia: líder de representación femenina en consejos directivos

La presencia de mujeres en juntas directivas ha venido creciendo durante los últimos años y representa un reto para las empresas. Según el estudio realizado por Page Executive, línea de reclutamiento C-Level de PageGroup, el 74 % de las juntas analizadas tiene participación de mujeres y hombres, mientras que solo el 26 % están compuestas por hombres. No obstante, solo el 7,7 % de las mujeres ocupaban el cargo de presidenta, mientras que el 55,8 % eran miembros independientes.

Colombia se destaca como líder en la región en equidad de género, puesto que el 45,6 % de los miembros de las juntas son mujeres. Un porcentaje representativo frente a otros países como Perú y Argentina, donde la representación femenina es del 21,1 % y 19,2 %, respectivamente. “Para garantizar que las mujeres tengan igualdad de voz y participación es necesario establecer políticas que fomenten la diversidad, la inclusión y la igualdad de acceso a información y recursos”, comentó Maldonado.

Dignas representantes del sector turístico

Entre tanto, el sector de viajes y turismo es un generador empleo y aliado del desarrollo sostenible. De acuerdo con Oxford Economics, son más de 14 millones de empleos en el sector en la región, de los cuales más de la mitad son ocupados por mujeres.

Según la Organización Mundial del Turismo, el 54 % de la fuerza de trabajo del turismo en el mundo son mujeres, la brecha salarial entre hombres y mujeres es menor en el turismo, y el porcentaje de ellas en puestos directivos es superior a otros sectores.

A partir de estos datos, hablamos con cuatro gerentes generales de hoteles en Bogotá, quienes nos contaron la trayectoria y relevancia de la mujer en el sector turístico.

Clara Patarroyo Costo, Distrito ZF Hotel

Durante su trayectoria ha tenido dos enfoques, que han sido el administrativo y el comercial. Tiene 16 años de experiencia laboral, de los cuales cinco estuvo en el área administrativa y el resto ha tenido posiciones en el área de ventas, iniciando como asistente comercial y terminando como jefa de ventas de Hoteles Holiday Inn Express de la marca IHG.

Actualmente, dadas las condiciones económicas del país, en su nueva posición de gerente general, Clara asegura que busca incrementar la ocupación con un enfoque en el crecimiento de reservas locales, implementación de nuevas experiencias para los huéspedes y reforzando el excelente servicio, lo cual los llevará a lograr la fidelidad, recomendación y buena reputación del hotel.

“Las mujeres tenemos una gran atención al detalle, lo cual nos lleva a generar de manera rápida y proactiva nuevas acciones o proyectos que permitan generar experiencias diferenciales. Tomamos las mejores prácticas que se estén desarrollando y le sumamos innovación, pasión y trabajo inmediato para marcar la diferencia y contagiamos de nuestra energía al equipo”, aseguró la gerente del Distrito ZF Hotel.

Melissa Dávila Chávez, Coco Hotel

La experiencia y trayectoria profesional de Melissa Dávila la han preparado de manera sólida y diversa. Ella comenzó su carrera en el mundo de la hospitalidad a los 18 años, y a lo largo de casi una década ha acumulado una valiosa experiencia en diversas áreas de la industria hotelera, con un enfoque centrado en hoteles de lujo.

Su experiencia en la hospitalidad comenzó en la recepción del hotel, donde aprendió las bases de la interacción con los huéspedes y la importancia de brindar servicio excepcional. “Esto me permitió comprender la importancia del front office y su impacto en la experiencia del cliente”, dice la gerente general de Coco Hotel.

A medida que avanzaba en su carrera, tuvo la oportunidad de explorar otras áreas. Trabajó en reservas y revenue management, donde perfeccionó sus habilidades analíticas y su comprensión de cómo optimizar la ocupación y los ingresos del hotel. “Mi pasión por la hospitalidad y mi deseo de asumir un papel más estratégico me llevaron a buscar la posición de gerente general. Creo que mi experiencia previa me ha preparado de manera integral para liderar mi actual posición, aplicando un enfoque holístico que abarca desde la satisfacción del cliente hasta la gestión de recursos y la estrategia de negocio”, enfatiza Melissa Dávila.

Ella asegura que “la relevancia de la mujer en el sector turístico es fundamental en múltiples aspectos. En términos de liderazgo, las mujeres hemos demostrado nuestra capacidad para asumir roles directivos y liderar equipos. En cuanto a la innovación, las mujeres hemos desempeñado un papel crucial al impulsar ideas frescas. Nuestra diversidad de pensamiento y capacidad para ver oportunidades únicas han resultado en soluciones innovadoras que mejoran la experiencia y aumentan la competitividad de la industria”, resaltó la gerente general de Coco Hotel.

“Para mí, la inclusión es esencial en el turismo, ya que la diversidad de género promueve la representación y la igualdad de oportunidades. Las mujeres en posiciones de liderazgo fomentamos la creación de entornos de trabajo inclusivos, lo que a su vez promueve una cultura de diversidad. Además, el desarrollo sostenible es un pilar clave en la actualidad, y las mujeres desempeñamos un papel destacado en la promoción de prácticas turísticas responsables”, concluyó Melissa Dávila.

Camila Beltrán Morales, Holiday Inn Express & Suites

La trayectoria profesional que condujo a Camila Beltrán a su posición actual como gerente general del hotel Holiday Inn Express & Suites en Bogotá D. C. se caracteriza por su enfoque especializado y su compromiso con la excelencia en el sector hotelero.

Camila cuenta con un MBA y una formación académica sólida, en la que se destaca su título de Economía con énfasis en proyectos, servicio al cliente y operaciones hoteleras. Con una experiencia laboral de una década, ha enfocado su labor en la planificación estratégica y el desarrollo comercial, destacándose por su habilidad para concebir y llevar a cabo proyectos hoteleros desde su concepción hasta su ejecución.

Su introducción al ámbito hotelero comenzó con el diseño y la conceptualización de varios proyectos hoteleros en oxoHotel, así como con estudios de mercado y definición de áreas y dotaciones operativas.

Antes de asumir su cargo gerente general en Holiday Inn Express & Suites en Bogotá D. C., Camila dirigió 84 DC Hotel, donde desempeñó un papel esencial en la reapertura y adecuación del establecimiento después de la pandemia. Diseñó estrategias que permitieron estabilizar los ingresos y superar las utilidades presupuestadas. En su rol actual su enfoque está en el cumplimiento del presupuesto, la optimización de áreas rentables y la garantía de los más altos estándares de calidad y servicio. Su liderazgo se centra en la satisfacción del cliente y el incremento del RevPar (ingresos por habitación disponible), demostrando dedicación y pasión por alcanzar el éxito.

Camila destaca la relevancia crucial de la mujer en el sector turístico, resaltando su creciente participación en roles de liderazgo en los últimos años. Esta presencia activa de mujeres en posiciones claves aporta una valiosa diversidad de enfoques y perspectivas en la toma de decisiones, enriqueciendo así la industria.

Alejandra Castañeda, Residence Inn By Marriott Bogotá

“Mi formación es profesional en negocios internacionales cum laude y cuento con un MBA. Toda mi trayectoria profesional ha sido en el sector privado, comencé desde muy joven en el sector bancario en el área de créditos estudiantiles y en 2014 comencé esta carrera en la industria hotelera, en el cargo de guest relation; pasé por las jefaturas del área de recepción y reservas de hoteles de Marriott e hice mi primera gerencia general en un hotel boutique de la cadena oxoHotel, en la cual he crecido. En 2019 inicié la gerencia del hotel The Artisan DC, un hotel Autograph collection de la cadena Marriott operado por oxoHotel, donde continuo ejerciendo como gerente general. Simultáneamente he asumido retos como la gerencia interina del Hotel AC by Marriott, durante la pandemia y la gran apertura del hotel Residence Inn by Marriott”, cuenta Alejandra.

Asimismo, la gerente general del Residence Inn By Marriott Bogotá asegura que, “sin discusión alguna, la industria hotelera no se queda atrás con esta transformación y las mujeres hoteleras en roles de liderazgo demostramos, a través de los hechos y resultados claros y contundentes, que estamos en plena capacidad y formación de cumplir lo que nos proponemos. En nuestra compañía somos conscientes de esta evolución y velamos por la equidad de género, la formación de nuevos talentos que permitan hacer más tangible la inclusión”.

