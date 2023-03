“Vuelatón de precios bajos” vuelos desde Colombia a República Dominicana por $5USD

Esta promoción permitirá adquirir boletos por $5USD más impuestos y cargos. Foto: MIGUEL CRUZ

Colombia es el tercer país que más visitantes lleva a República Dominicana, así lo afirmó el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, quien destacó que 257.716 colombianos visitaron el país centroamericano durante 2022, y solo en enero de 2023, se superó en un 68 % el número de turistas con respecto al mismo mes del año anterior, con 27.000 colombianos.

Según Migración Colombia, en 2022, República Dominicana fue el destino del Caribe más visitado por los colombianos, y con la intención de seguir impulsando este destino lleno de historia, cultura, naturaleza y buena gastronomía, y para que más colombianos alisten sus maletas para conocer la Catedral Primada de América en Santo Domingo, o puedan observar ballenas en las costas de Samaná, se viene desarrollando un trabajo mancomunado con los diferentes actores del sector, por medio de alianzas y acuerdos que favorezcan la promoción de este destino.

Es así como Arajet, la primera línea aérea de tarifas bajas del Caribe refuerza el compromiso que tiene con los colombianos al permitirles volar con los mejores precios, lanzando su promoción “Vuelatón de precios bajos”, exclusiva para rutas desde Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, hasta Santo Domingo, República Dominicana.

La aerolínea dominicana se ha convertido en líder nacional en transporte de pasajeros en 6 meses de operaciones, logrando transportar más de 150 mil personas. Y para continuar con este buen despegue, la promoción permitirá adquirir boletos por $5USD más impuestos y cargos. “Durante cuatro días, del 16 al 19 de marzo, ofreceremos una tarifa increíble de $5USD para nuestros clientes en Colombia para conocer República Dominicana” señaló José María Alvarado, Chief Commercial Officer de Arajet.

Tenga en cuenta que el Vuelatón ofrece una cantidad limitada de asientos con descuento, y es válida para volar desde el 27 de marzo hasta el 28 de octubre 2023 (exceptuando las fechas del 31 de marzo al 9 de abril, y 1ro de julio al 15 de agosto 2023. “Con el Vuelatón no hay excusa para que los colombianos no disfruten este año de sus vacaciones, pues no existe una promoción comparable en el mercado”, concluyó José María Alvarado.