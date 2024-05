Wyndham y Decameron hacen alianza para expandir la oferta de vacaciones todo incluido

Los miembros de Wyndham Rewards ahora pueden disfrutar de nuevas experiencias todo incluido en México, Jamaica y Panamá. En la imagen, Decameron Los Cocos Guayabitos, Ramada All Inclusive Resort. Foto: Cortesía

Wyndham Hotels & Resorts, compañía de franquicias hoteleras del mundo con más de 9,200 hoteles en más de 95 países; y Decameron All Inclusive Hotels and Resorts, cadena hotelera líder en el segmento del todo incluido en América Latina, han anunciado una alianza comercial para expandir las opciones All Inclusive de Wyndham a más de 50 resorts en todo el mundo, al tiempo que conecta a Decameron con las plataformas de Wyndham de marketing, tecnología y distribución líderes en su clase.

“Las conversaciones para esta alianza comercial y estratégica iniciaron en noviembre 2022, y hoy se está materializando a través de la firma de los contratos. Hoy en día, esta alianza incluye nueve, de los 28 hoteles all-inclusive Decameron. Esos están ubicados en Jamaica, México y Panamá, que dentro de muy poquito pasan a formar parte de los 9.200 hoteles que Wyndham tiene en el mundo”, aseguró Gustavo Viescas, presidente en Wyndham Hotels & Resorts para la región Latamc y miembro del Comité Ejecutivo de la compañía.

“Cuatro de los nueve hoteles van a estar bajo la marca Ramada, y cinco bajo Trademark Collection. Es importante aclarar que en ningún momento la marca Decameron desaparece, lo que le estamos agregando es lo que, en la industria, se llama un soft branding, que es una especie de sobrenombre”, agrega Gustavo Viescas.

Vale la pena resaltar que Ramada es una de las marcas hoteleras más reconocidas del mundo, mientras que Trademark Collection es una de las de mayor crecimiento y diversidad global de Wyndham.

Por su parte, Fabio Villegas, presidente de la organización Decameron, enfatiza que esta ha sido una cadena supremamente exitosa y son líderes en el segmento de mercado all inclusive en la región.

“Sin embargo, vimos que existía una oportunidad de buscar alianzas y complementar esfuerzos, y lo que hemos encontrado es una posibilidad muy grande de potencializar y mejorar lo que hacemos”, reconoció Fabio Villegas. Y agregó: “A través de nuestra alianza con Wyndham, nos estamos uniendo a uno de los principales franquiciadores hoteleros del mundo, desplegando nuestros esfuerzos para mejorar nuestras capacidades de distribución y expandir nuestra presencia. Al hacerlo, tenemos la oportunidad de brindar experiencias de viaje inolvidables a más huéspedes que nunca”.

Como asegura el presidente de Decameron, los beneficios de la alianza son múltiples para ambas compañía. A esto se suma Gustavo Viescas, que resalta que, “por un lado, a Decameron le permitirá acceder a toda la tecnología que Wyndham ha desarrollado, también al programa de lealtad Wyndham Rewards y al poder de distribución que tiene la compañía. Y, del otro lado, lo que Decameron le va a traer a Wyndham es continuar creciendo en el segmento all inclusive, uno de los nichos que en pospandemia ha acelerado más su crecimiento; hablando particularmente en Panamá, nos va a permitir tener un producto todo incluido que antes no teníamos en ese país. En general, la alianza también y nos permite crecer y diversificar la oferta”.

En síntesis, este acuerdo a largo plazo permitirá que Wyndham aumente su número de hoteles all inclusive hasta más de 50 resorts, mientras que Decameron obtendrá acceso a las mejores plataformas de marketing, tecnología y distribución de Wyndham, incluyendo Wyndham Rewards, el programa de recompensas hoteleras #1 de la industria, según lo nombrado por USA TODAY y U.S. News & World.

“Ya sea una luna de miel o unas vacaciones en familia, los resorts all inclusive quitan el estrés de escaparse, agrupando prácticamente cada aspecto del viaje en un solo precio. Es lo que hace que los todo incluido sean una opción de viaje muy querida por los huéspedes y por qué cada vez más, operadores como Decameron recurren a Wyndham, ayudando a expandir significativamente su alcance a viajeros de todo el mundo”, confesó Gustavo Viescas.

Hoteles elegidos en Jamaica, México y Panamá

Cada uno de los nueve resorts todo incluido de Decameron, que se unen a Wyndham, combinan relajación óptima, cultura inmersiva y oportunidades interminables para disfrutar del tiempo lejos de casa. Estos estarán disponibles a partir de junio y se podrán reservar desde mayo, según informaron los presidentes.

En estos lugares, los viajeros podrán explorar la hermosa Bahía de Banderas, en Riviera Nayarit (México); disfrutar de la rica historia del pueblo pesquero Farallón, cerca de la Ciudad de Panamá, relajarse entre las pintorescas vistas de Runaway Bay en Jamaica y mucho más.

Estas son las nueve opciones:

Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All Inclusive: A poca distancia del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el resort se encuentra a lo largo de la amplia Bahía de Banderas, en Riviera Nayarit. Este hotel familiar cuenta con cinco piscinas, tres canchas de tenis y un campo de fútbol, además de cocina internacional y comidas junto a la playa para que los huéspedes disfruten. Las noches gratis con Wyndham Rewards son solo 15,000 puntos por noche para dos huéspedes.

Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive: Ubicado a 90 minutos de la Ciudad de Panamá, este resort ofrece vistas idílicas de coloridos jardines tropicales y playas de arena blanca a lo largo de la costa del Pacífico. Desde sumergirse en la cultura local, visitar el cercano Canal de Panamá y aprovechar la vibrante discoteca o el entretenimiento nocturno del resort, los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia auténticamente panameña durante su visita. Las noches gratis con Wyndham Rewards son solo 30,000 puntos por noche para dos huéspedes.

Grand Decameron Los Cabos, A Trademark All Inclusive: A solo 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Los Cabos y a solo 5 minutos de San José del Cabo, el resort permite a los huéspedes sumergirse en la cultura. Ya sea explorando las tranquilas calles de la ciudad con restaurantes y boutiques, dando un paseo hasta el océano o zambulléndose en una de las muchas piscinas del resort, este hotel es perfecto para familias y amigos que buscan combinar relajación con exploración. Las noches gratis con Wyndham Rewards son solo 30,000 puntos por noche para dos huéspedes.

Grand Decameron Montego Beach, A Trademark All Inclusive: Ubicado en la conocida Montego Bay, el resort ofrece a los huéspedes vistas cristalinas de las aguas turquesas que rodean el resort. Los huéspedes pueden disfrutar de cocina internacional o fusión jamaiquina especializada, desconectarse en el gimnasio o spa o disfrutar de actividades al aire libre como el tenis. Además, los huéspedes también pueden aventurarse a atracciones cercanas como las cataratas del río Dunn y el Museo Bob Marley. Las noches gratis con Wyndham Rewards son solo 15,000 puntos por noche para dos huéspedes.

Grand Decameron Cornwall Beach, A Trademark All Inclusive: Situado en la zona noroeste de Jamaica, los huéspedes pueden disfrutar de los sonidos del reggae y vistas impresionantes de las playas cercanas. Los huéspedes pueden experimentar una amplia variedad de deportes al aire libre, incluyendo kayak, piragüismo y vela, e incluso hacer rafting por el cercano río Martha Brae. Con piscinas para niños y adultos y una variedad de opciones de entretenimiento nocturno, el resort es la escapada perfecta para cualquier huésped. Las noches gratis con Wyndham Rewards son solo 15,000 puntos por noche para dos huéspedes.

Decameron Los Cocos Guayabitos, Ramada All Inclusive Resort: Ubicado a aproximadamente una hora del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, este resort ofrece oportunidades espectaculares para familias que buscan escapar. Los huéspedes pueden explorar el pueblo pesquero local, disfrutar de hermosas vistas a lo largo de los 100 metros de playa del resort o disfrutar de cocina mexicana tradicional e internacional en los tres restaurantes del lugar: La Bamba, La Canoa y Tropical. Las noches gratis con Wyndham Rewards también son solo 15,000 puntos por noche para dos huéspedes.

Decameron La Marina Guayabitos, Ramada All Inclusive Resort: En medio de una tranquila ciudad en la Riviera Nayarit, este moderno resort ofrece actividades para toda la familia y vistas impresionantes de la Isla Coral. Con arrecifes de coral cercanos y impresionantes avistamientos de ballenas jorobadas, el hotel ofrece increíbles oportunidades para que los viajeros se relajen mientras crean recuerdos inolvidables. De igual manera, las noches gratis con Wyndham Rewards son solo 15,000 puntos por noche para dos huéspedes.

Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All Inclusive Resort: Ubicado en la Bahía de Rincón de Guayabitos en la Riviera Nayarit, el hotel presume un estilo vanguardista con acabados de madera tropical ilustrativos de la región. Desde entretenimiento diario que sumerge a los huéspedes en la cultura mexicana hasta una variedad de actividades diurnas como Zumba y actividades de juegos dedicadas, el hotel es perfecto para familias que buscan desconectar y divertirse juntas. Las noches gratis con Wyndham Rewards son solo 15,000 puntos por noche para dos huéspedes.

Decameron Club Caribbean Runaway Bay, Ramada Todo Incluido: Ubicado en el pintoresco Runaway Bay, el complejo da vida al oasis tropical con senderos rodeados de jardines y habitaciones de estilo cabaña abrazadas por la flora y fauna. El hotel incluye dos piscinas, un muelle ideal para tomar el sol y restaurantes que ofrecen una variedad de sabores, desde cocina jamaiquina hasta asiática. Las noches gratis con Wyndham Rewards también son solo 15,000 puntos por noche para dos huéspedes.

