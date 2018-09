Jelle Wallays ganó la etapa 18 de La Vuelta. La general no se modificó

Fue una jornada de transición, pensada en que los corredores favoritos en la general pudieran guardar sus piernas para las siguientes dos etapas de montaña en las que se definirá la Vuelta a España, por eso, el terreno fue llano, con pocos desniveles. En total se corrieron 186 kilómetros entre Ejea de los caballeros y Lleida. El vencedor fue el belga Jelle Wallays, quien sorprendió a los velocistas y aguantó con un ataque final, en el que por poco es alcanzado por Peter Sagan. La clasificación general no sufrió modificaciones, el líder sigue siendo Simon Yates y el mejor colombiano es Miguel Ángel López, en el cuarto puesto a 1' 36''. Este viernes y sábado habrá dos jornadas de montaña y el domingo se terminará la carrera con una etapa llana en Madrid.

Fue una etapa de transición sin ningún cambio significativo en la general, liderada por el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), Wallays se impuso al esprint a su compañero de escapada, el noruego Sven Erik Bystrom (UAE Emirates) y al campeón del mundo eslovaco Peter Sagan (Bora), que lideró el pelotón perseguidor.

La dupla de escapados aguantó hasta el último suspiro la presión de un pelotón al que le faltaron unos metros más para echar abajo la fuga. Este es el primer triunfo de etapa en una 'grande' de tres semanas para el corredor belga, que hasta ahora tenía una etapa de la Vuelta a San Juan, la París-Tours y la A través de Flandes como mejores resultados.

Yates, por su parte, afrontará las tres últimas etapas de esta edición de la Vuelta con 25 segundos de ventaja sobre el español Alejandro Valverde (Movistar) y con 1 minuto y 22 segundos de renta sobre el también español Enric Mas (Quick-Step).

Este viernes, el final tras 154,4 kilómetros en el alto de Coll de la Rabassa, en Andorra, será la penúltima oportunidad para los escaladores y los aspirantes a la general.

