Miguel Ángel López: “En los últimos días, en Andorra, se definirá todo”

Redacción deportes

El ciclista colombiano Miguel Ángel López fue uno de los protagonistas de la etapa 15 de la Vuelta a España que llegó a los Lagos de Covadonga. Por los duros ascensos se esperaba que un colombiano fuera protagonista acá y terminara con los brazos en alto. López fue el que más lo intentó, sin embargo, nada pudo hacer ante el ataque del ganador de la jornada, el francés Thibaut Pinot, quien estaba lejos en la clasificación general y por eso le dejaron coger una diferencia que luego fue imposible de recuperar.

(Puede leer: Pinot ganó en Covadonga, Miguel Ángel López terminó segundo).

“La verdad que es difícil, otra vez segundo”, dijo un aburrido Superman López, quien tenía planeado ganar la jornada. “Nos merecíamos ganar después de ese gran trabajo del equipo. Queríamos algo más. Creo que ha faltado poco, pero el ataque de Pinto fue muy fuerte y nadie ha podido seguirlo”, destacó el pedalista del equipo Astana, que es cuarto en la general a 43 segundos del líder Simon Yates.

Sobre la duda en los últimos metros, cuando entre los favoritos no se atacaban, comentó que “es complicado porque al final todos van con las fuerzas justas. Cuando alguien ataca se gasta el tiro que tiene en la retaguardia y quizás queda haciendo falta para el final. Lo mío fue más verraquera, darlo todo. He intentado, he demostrado que este es un equipo fuerte y creo que eso nos da un pelin de motivación para la próxima semana”.

A falta de 7 kilómetros para la meta, López atacó y marcó una buena diferencia ante sus rivales, pero un kilómetro más tarde lo alcanzó Pinto y él no pudo seguirlo. ¿Fue temprano ese ataque? “No, el ataque no fue temprano porque ese es mi estilo. A mi me gusta hacer la carrera dura y probar fuerzas. Si no atacas no sabes qué rivales son los que van fallando y al final te lamentas si no atacas. Importante hacer siempre las cosas así, al 100 por 100”.

(Puede leer: Sebastián Molano ganó en el Tour de China y es el nuevo líder de la carrera).

Por segunda jornada consecutiva, el boyacense del Astana sumó segundos de bonificación, algo a lo que no le resta importancia. “Cualquier segundo es valioso en estas grandes vueltas. Ayer y hoy he sacado 12 segundos en bonificaciones y eso es bueno. Me quedo triste por no haber podido ganar en estas etapas pero hay mucha carrera por delante”.

Finalmente, elogió al líder Yates, pero no lo ve mucho más fuerte que los demás. “Yates es un hombre que se ve super fuerte. Nos ha controlado muy bien y ha hecho unos ataques que nos han puesto en dificultad, pero tampoco es que esté mucho mejor que los demás. Creo que la crono será importante y en los últimos días, en Andorra, se definirá todo”.