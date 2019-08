Opinión: El peor enemigo de Nairo Quintana es su propio equipo

Por Rafael Mendoza. Especial para El Espectador

El boyacense no sólo debe luchar contra los líderes de otros equipos sino contra sus compañeros, que en forma abierta y descarada, siguen buscando su derrota.

Si los colombianos de nuevo siguen en el tope de la Vuelta a España con el liderato de Miguel Angel López y con cuatro de sus corredores en las siete primeras casillas de la general, uno de ellos, Nairo Quintana no sólo debe luchar contra los líderes de otros equipos sino contra sus compañeros, que en forma abierta y descarada, siguen buscando su derrota.

Tal como ocurrió en el pasado Tour de Francia en el que el Movistar se hundió por abandonar a quien debería ser su líder para jugarse todas sus opciones con un Mikel Landa que hasta ahora no ha mostrado que tenga la fibra y el alma para ganar una gran Vuelta, en la etapa de este miércoles fue Alejandro Valverde el que trabajó abiertamente no solamente para para distanciar a su compañero sino para favorecer a quien es su máximo rival, el esloveno Primoz Roglic.

Nadie pudo entender la actuación del murciano quien al terminar la etapa comentó que ”aún no he perdido mis opciones de ganar la Vuelta y en Roglic encontré un gran aliado” así que queda muy claro que sabía lo que estaba haciendo y que su equipo está decidido a no dejar ganar la Vuelta al colombiano que se marchará a otra escuadra en la próxima temporada.

El ascenso final del día se ajustaba muy bien a las condiciones de Valverde quien desde hace varios años ha mostrado que este tipo de ascensos le van como anillo al dedo. Son muchas las etapas de este tipo y hasta clásicas de primer nivel que terminan con tachuelas en las que se ha impuesto con relativa facilidad. Y quizás en las dos etapas que sigan, que terminan con ascensos similares pueda destacarse. Pero cuando llegue la gran montaña (que por cierto es bien escasa en esta Vuelta) se hundirá como últimamente le ha pasado.

¿Quién puede entender al Movistar que se pone al servicio de Roglic y que además se va quedando sin colombianos justamente cuando los escarabajos han llegado a la cima del ciclismo mundial? O será que la situación es aún peor porque el mismo hombre que anunció lo que hoy sucede con el ciclismo colombiano, Eusebio Unzúe, encabeza la batalla de los europeos para impedir que los nuestros se apoderen de las grandes Vuelta.

No sólo Nairo es el perjudicado ya que quizás el mayor damnificado es Miguel Angel López quien ayer sin la ayuda de Valverde habría visto perder a Roglic muchos segundos más sino que ello alejó también a Rigoberto Urán y Esteban Chaves que aún tienen opciones. Y Superman, que sin duda alguna es el más fuerte en la montaña, debe poner tierra de por medio con el corredor del Jumbo Visma que será el más veloz en la cronómetro del próximo martes.

Aunque se anunció que en esta carrera la montaña sería definitiva, la verdad es que no hay sino cuatro etapas de subida dura: la 9, la 16, la 18 y la 20. Las demás tienen finales duras, pero cortas en las que se sabe que la potencia de los europeos les da una ventaja. Pero con seguridad los colombianos irán día a día acoplándose a ellas ya que hoy son menores sus retrasos que hace algunos años.

Finalmente es muy triste que un comentarista colombiano de fútbol que de una llegó a la universidad del ciclismo, sin haber pasado por la secundaria o al menos la primaria de este deporte, porque fuera de las grandes vuelta jamás lo hemos visto en ninguna otra carrera en Europa y ni siquiera en una sola del país, trate de explicar lo inexplicable y de justificar lo que está pasando. La guerra abierta contra los colombianos comenzó. Los organizadores de competencias, los técnicos de los equipos y los ciclistas de todas las escuadras profesionales (hasta las que tienen corredores de la tierra) ya se alinearon para la batalla.