Simon Yates ya no cuenta con Nairo ni López en la Vuelta a España

Redacción Deportes y EFE

El británico Simon Yates (Mitchelton), líder de la Vuelta a España 2018, espera la oposición de Alejandro Valverde y Enric Mas en las dos etapas decisivas de Andorra, "dos buenos corredores que van a intentar ganar".



"Valverde y Mas son buenos corredores y mañana intentarán ganar. No tengo dudas de que van a estar activos, pero estoy tranquilo porque conozco bien el recorrido y eso es una ventaja. Además mi equipo está fuerte y no me faltará apoyo", señaló el maillot rojo de la Vuelta.



Yates reside en Andorra desde 2015 y conoce bien los puertos a superar en las etapas del viernes y sábado. El británico dijo que prefiere las jornadas con puertos largos a las cortas y "unipuerto" como la del sábado.

"Las etapas explosivas de un solo puerto no me gustan, prefiero más largas con subidas y bajadas, pero entiendo que se incluyan jornadas como las de mañana, que no sé si con más espectaculares o no".



Después del triunfo de Chris Froome en el Giro y de Geraint Thomas en el Tour de Francia, un triunfo de Yates en Madrid supondría el tercer triunfo británico del año en las grandes. Esta posibilidad, dijo, no supone para él una motivación extra.



"No pienso en ello, vine para ganar y me dedico a hacer mi carrera. El ciclismo británico ha evolucionado mucho en los últimos años y espero poder contribuir a esa progresión".

Sobre el desarrollo de la etapa, Yates comentó que había sido "un día relativamente tranquilo, tal vez el más fácil, aunque el final fue rápido y eso nos obligó a estar atentos delante para evitar el peligro de las rotondas y posibles obstáculos".