¿Cuánto miden Bryant Myers y Ovi? Estatura, peso y más de la pelea de boxeo

Los cantantes se enfrentarán en el evento "Saldando cuentas". Foto: Tomado de @Bryanttyers y @ovi_oficial

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La pelea entre Ovi y Bryant Myers tendrá lugar el viernes 12 de septiembre de 2025 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, Puerto Rico, bajo el evento llamado “Saldando Cuentas”, organizado por Universal Promotion Inc. El evento arrancará a las 7:00 p.m. hora de Puerto Rico, y estos son los horarios para Latinoamérica y España.

El combate será a tres asaltos y será avalado por la Federación Puertorriqueña de Boxeo. Además, se desarrollarán ocho peleas más entre las que se encuentran:

Stephanie “La Medicina” Piñeiro vs. Marie-Pier Houle.

Olajuwon “The White Monkey” vs. Carlos “Chorroconcito” Buitrago.

William “Willito” Ortiz vs. George “León” Rodríguez

Mathew “Sugar Kid” Soto vs. Jorge “La Mamba” Vizcarrondo

Abisael “El Sobrino” Cotto vs. Jorge Villegas

Justin “Gabu” Gómez vs. Johniel Ramos

Manuel “El Feroz” Febus vs. Javier Ramos

Jean Rivera vs. Luis Valentín

La transmisión de “Saldando Cuentas” comenzará a las 8:00 p.m. en vivo, y se podrá ver adquiriendo una boleta en la Ticketera a un costo de $19.99.

¿Quién es Bryant Myers?

Bryan Robert Rohena Pérez, conocido como Bryan Myers, nació el 5 de abril de 1998 en Carolina, Puerto Rico. El cantante de 27 años, una de las voces más reconocidas del trap latino, se ha consolidado como un referente del género urbano gracias a su estilo crudo y directo. Entre sus principales éxitos musicales se encuentran algunas canciones como “¿Por qué sigues con él?“, o “Cuatro babys”. Además, ha colaborado con referentes del género como Anuell AA, Bad Bunny y Arcangel.

¿Quién es Ovi?

Ovi, cuyo nombre real es Ovidio Crespo, nació en Cienfuegos, Cuba, el 8 de abril de 1995. Radicado en Estados Unidos, construyó su carrera musical dentro de la escena urbana con una propuesta marcada por la fusión entre corridos tumbados, reguetón y trap. Durante su carrera ha colaborado con artistas como Natanael Cano, Myke Towers y Anuell AA.

¿Cuánto miden y cuánto pesan Bryant Myers y Ovi?

Estatura y peso de Bryant Myers: 1.65y 153 libs (69 kg)

Estatura y peso de Ovi: 1.70y 153 libs (69 kg)

Reacciones de Bryant Myers y Ovi antes de la pelea

Momentos antes al evento deportivo, los cantantes se refirieron al combate a través del canal de YouTube “Molusco TV”. Durante este espacio, los artistas dieron sus impresiones, y además, invitaron a Anuell AA a participar en un próximo evento.



