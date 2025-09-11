No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Pelea de Ovi y Bryan Myers: hora, dónde verla en vivo, cuánto miden y más

Ovi y Bryant Myers protagonizan un duelo de boxeo este 12 de septiembre y aquí le contamos todo lo que debe saber.

11 de septiembre de 2025 - 08:24 p. m.
Le contamos todo lo que debe saber de esta pelea de boxeo entre dos grandes cantantes del reguetton
Foto: Tomado de internet
La pelea entre Ovi y Bryant Myers ha encendido las redes sociales y generado gran expectativa entre los fanáticos de la música urbana y el boxeo de entretenimiento. Ambos artistas, conocidos por su estilo polémico y sus carreras dentro del género del reguetón y el trap, decidieron llevar sus diferencias al ring para enfrentarse en un evento que promete dar mucho de qué hablar.

Pelea de Bryant Myers y Ovi: hora, lugar y fecha

La pelea entre Ovi y Bryant Myers forma parte del evento llamado “Saldando Cuentas”, organizado por Universal Promotion Inc. Se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025, en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, Puerto Rico. El evento comenzará a las 6:00 p. m. en Puerto Rico.

¿A qué hora es la pelea de Ovi y Bryant Myers en Colombia, Venezuela, Cuba, México y más países?

  • Colombia, Perú y Ecuador: 5:00 p.m.
  • Venezuela: 5:30 p.m.
  • México (Ciudad de México): 4:00 p.m.
  • Argentina y Uruguay: 7:00 p.m.
  • Chile y Paraguay: 6:00 p.m.
  • Bolivia: 5:00 p.m.
  • Cuba: 6:00 p.m.

¿Cuánto miden Bryant Myers y Ovi de altura?

Ovi mide aproximadamente 1,70 metros, mientras que Bryant Myers tiene una estatura cercana a los 1,65 metros.

¿Dónde ver la pelea de Bryant Myers y Ovi en vivo?

La pelea entre Ovi y Bryant Myers se transmitirá en vivo a través del canal de Molusco TV en YouTube, por lo que los fanáticos podrán seguir el evento de manera gratuita desde cualquier país.

