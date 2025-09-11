Pelea de Ovi y Bryan Myers: hora, dónde verla en vivo, cuánto miden y más

Escucha este artículo
La pelea entre Ovi y Bryant Myers ha encendido las redes sociales y generado gran expectativa entre los fanáticos de la música urbana y el boxeo de entretenimiento. Ambos artistas, conocidos por su estilo polémico y sus carreras dentro del género del reguetón y el trap, decidieron llevar sus diferencias al ring para enfrentarse en un evento que promete dar mucho de qué hablar.
Pelea de Bryant Myers y Ovi: hora, lugar y fecha
La pelea entre Ovi y Bryant Myers forma parte del evento llamado “Saldando Cuentas”, organizado por Universal Promotion Inc. Se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025, en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, Puerto Rico. El evento comenzará a las 6:00 p. m. en Puerto Rico.
¿A qué hora es la pelea de Ovi y Bryant Myers en Colombia, Venezuela, Cuba, México y más países?
- Colombia, Perú y Ecuador: 5:00 p.m.
- Venezuela: 5:30 p.m.
- México (Ciudad de México): 4:00 p.m.
- Argentina y Uruguay: 7:00 p.m.
- Chile y Paraguay: 6:00 p.m.
- Bolivia: 5:00 p.m.
- Cuba: 6:00 p.m.
¿Cuánto miden Bryant Myers y Ovi de altura?
Ovi mide aproximadamente 1,70 metros, mientras que Bryant Myers tiene una estatura cercana a los 1,65 metros.
¿Dónde ver la pelea de Bryant Myers y Ovi en vivo?
La pelea entre Ovi y Bryant Myers se transmitirá en vivo a través del canal de Molusco TV en YouTube, por lo que los fanáticos podrán seguir el evento de manera gratuita desde cualquier país.