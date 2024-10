Paralelos musicales: Recomendados Gen Z según tu vibra

Foto: Zona Z

A la canción “Ella (Envidia)” de Jules se le sienten vibras a “Obsessed” de Olivia Rodrigo. Los temas del álbum “MELODRÁMATICA” tratan sobre crecer y primeras relaciones, parecidos a Rodrigo. Sus canciones están incluidas en más de 37 mil playlists de Spotify alrededor del mundo.

Ambos son argentinos y comparten la escena del género urbano. Los distingue su creatividad para explorar el género: Duki por el lado electrónico y Milo J más por lo acústico. Tienen una habilidad vocal absurda, lo que también los hace excelentes raperos.

Dato curioso: con solo 17 años, Milo J supera los 15 millones de oyentes mensuales en Spotify.

OJO: Para entender esta comparación busquen a Raye en vivo con orquesta.

El espejo entre Amy Winehouse y Raye es evidente: ambas nacieron en Londres, tuvieron formación técnica vocal en jazz, son aclamadas por la crítica musical, tienen una puesta en escena similar donde el centro de atención es su voz. Raye ha escrito para Beyoncé y Charli XCX.

¡Ready para la rumba heavy!

Para aterrizar la temporada de Brat Summer a un sonido bogotano les recomendamos a ANTO<3. Ambas empezaron su carrera joven, su estética es de muñeca BRATZ, muy Y2K obvio, cantan sobre la fiesta y suenan HYPERPOP. En 2023 lanzó “Encryptada”, un EP de 4 canciones, y desde entonces no ha parado de crear.

Cuando Tate McRae era niña quedó de finalista del reality “So You Think You Can Dance”. Fue bailarina antes que cantante. El éxito de la canción “One Day” la llevó a firmar con RCA Records, con 14 años. McRae, de 21 años ahora, tiene un estilo de baile dosmilero que nos recuerda a Britney en “…Baby One More Time”.

Álvaro Díaz y NSQK comparten versatilidad y la capacidad de romper cualquier melodía que se propongan. Es difícil etiquetarlos en solo un género porque exploran entre baladas, electrónica, hip-hop, perreo y otros ritmos. Los une su pasión por el ‘romantiqueo’ y los cambios repentinos de beat en una misma canción.

PD: Háganse el favor de escuchar Sayonara (Álvaro Díaz) y ATP (NSQK), álbumes que seguramente veremos en nominaciones de lo mejor de 2024.