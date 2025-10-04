Penyair cierra gira en Bogotá, la ciudad de su letras

El rapero bogotano Penyair cierra su gira con el estreno de su disco Filantropía. Foto cortesía del artista. Foto: valdan7251207875894

Penyair es un rapero bogotano que escribe sobre el amor, el desamor y la forma en que las personas lidian con la vida. En sus letras canta a las tensiones sociales que se atraviesan. Su música parte de la experiencia y de una lectura crítica de lo que lo rodea.

En su disco Gloria Lara, llamado así por el barrio donde creció, en Suba, habla desde el lugar que lo formó y le dio voz. En “Nada”, parte del álbum La Ley del Todo, menciona sectores como Kennedy y Pinar, dejando claro que su música está atravesada por la ciudad y por quienes la viven. En otras canciones aparecen calles y puntos que cualquiera reconoce: la Séptima, la 30, el Parque Nacional. No lo hace para presumir de pertenencia, sino porque son lugares reales, los mismos por los que camina y de donde salen muchas de sus historias. Esa cercanía hace que quien lo escuche no solo entienda lo que dice, sino que lo sienta.

El primer track del álbum Báscula, titulado “Maldito Siglo Xxi”, refleja la manera en que Penyair construye una crítica a la sociedad contemporánea desde la introspección y el pensamiento. En esta canción aborda temas como la guerra, la paz, la salud mental y el amor, mostrando una mirada consciente frente a las problemáticas que atraviesan la vida actual.

Por primera vez, el Movistar Arena recibirá la voz de un rapero bogotano. Un recinto que ya ha recibido a exponentes del género como Nampa Básico, Alcolirykoz, Oblivion’s Mighty Trash y los estadounidenses Cypress Hill, ahora abre sus puertas a Penyair.

El concierto confirma que el rap sigue vivo en la capital, más allá de escenarios tradicionales como Rap al Parque, donde en su última edición reunió a cerca de 75.000 asistentes, demuestra que el género también tiene cabida en los recintos más prestigiosos por donde desfilan artistas internacionales.

Tras llenar el Royal Center en agosto del año pasado, Penyair regresa a Bogotá para dar un salto mayor: presentarse en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la ciudad. El paso de un recinto a otro marca su consolidación en la escena local, mientras que en el plano internacional acaba de estrenar su más reciente lanzamiento, Bambú A COLORS SHOW, publicado el 26 de septiembre junto a COLORS, la plataforma que ha impulsado a artistas como Billie Eilish, Doja Cat y Mac DeMarco. Con más de 5,7 millones de oyentes en Spotify, este estreno confirma el alcance de su proyecto musical.

En el repertorio del concierto se esperan temas como Mujer Sin Nombre, Nada, No Somos Iguales y Tú Tienes El Son, canciones que han ganado popularidad en Colombia y en distintos escenarios internacionales. Como parte de la preparación, Penyair lanzó en redes una dinámica que invitaba a otros artistas a rapear sobre la base de No Somos Iguales para convertirse en su telonero en el Movistar Arena. La iniciativa generó furor en redes y dejó como ganadores a AndreSZ y Lenguaje Mc, dos raperos bogotanos que también subirán al escenario.

La presentación en Bogotá también marca el final de su gira internacional, con la que recorrió países como España, México, Argentina, Francia y Australia. Un regreso a casa que simboliza tanto un punto de llegada como un nuevo comienzo para el rapero bogotano.

El encuentro con su público será hoy sábado 4 de octubre en el Movistar Arena. Las puertas abrirán a las cuatro de la tarde y el concierto iniciará las siete de la noche. Las entradas están disponibles a través de Tu Boleta.