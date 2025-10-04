Cierres viales en Bogotá por eventos: así será la movilidad este fin de semana

Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá Foto: Óscar Pérez

Bogotá se prepara para un fin de semana con cierres, desvíos y mucho movimiento. La agenda de eventos musicales, deportivos y culturales pondrá a prueba la paciencia de los conductores y la capacidad de respuesta del Distrito.

Desde la Secretaría de Movilidad ya se alistan planes especiales para evitar el caos vial y acompañar a los miles de ciudadanos que saldrán a disfrutar —o a padecer— las congestiones.

“Se recomienda planear los recorridos con anticipación, consultar las rutas alternas y usar aplicaciones que informen el tráfico en tiempo real”, recordó la entidad en un comunicado.

Un sábado a ritmo de salsa y conciertos

El sábado pinta especialmente intenso. La ciudad se moverá al ritmo de la salsa, el pop y la filantropía musical.

El Festival Salsa al Parque 2025, en el Parque Simón Bolívar, cerrará ambas calzadas de la calle 63, entre las carreras 60 y 68, de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. También se suspenderá la ciclorruta del costado sur. Como alternativa, Movilidad recomienda la calle 26 y la calle 53.

En paralelo, el Estadio El Campín recibirá el concierto de Luis Alfonso, con los cierres habituales:

Transversal 28 entre carrera 28 y calle 57.

Calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida NQS.

Calle 57A entre la NQS y el parqueadero de la tribuna norte.

En el Movistar Arena, el público llegará al concierto del Penyair Filantropía World Tour 2025. El ingreso se habilitará por la diagonal 61C, sin afectar el flujo hacia el oriente.

Domingo de atletismo

El domingo la ciudad pasará del baile al trote. La Carrera Runtour Avianca recorrerá tramos clave de la capital y obligará a desvíos por la calle 53, carreras 60 y 68, y sectores de la calle 26 y la avenida La Esperanza.

Ese mismo día, el Simón Bolívar seguirá vibrando con la segunda jornada de Salsa al Parque, mientras que el Movistar Arena recibirá una dosis de metal extremo con Behemoth & Deicide en Colombia.

Martes de clásico

La semana no dará respiro: el martes, el Estadio El Campín volverá a cerrar sus alrededores por el encuentro Millonarios vs América de Cali. Movilidad anunció que aplicará los cierres tradicionales para esta clase de partidos y desplegará guías de tránsito y gestores viales en los alrededores del estadio.

Respecto al concierto de Guns N’ Roses, todavía no se tiene certeza de que el concierto se llevará a cabo. Si bien, la empresa organizadora del evento insiste en que cuentan con todos los requisitos y recalcan la viabilidad del evento, el mismo todavía no cuenta con los permisos del Distrito para su realizaicón.

