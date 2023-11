¿Qué significa aesthetic, funar, cringe y glow up? Este es el glosario de la Gen Z

Foto: Zona Z

Los Gen-Z hemos desarrollado un vocabulario muy particular que parece ser exclusivo de quienes pertenecemos a ella. Si en algún momento has escuchado palabras en inglés sin razón alguna, en medio de una conversación, probablemente ya estás viejo.

Si bien sabemos que hay palabras que usamos que son más viejas que nosotros, también queremos guiarlos en el proceso de entendernos y que no sean tan duros con nosotros (ustedes saben que lo son). No es nuestra culpa que hayamos crecido con Internet.

En Zona Z, te ayudamos a entender a ese amigx que solo habla en spanglish o a tu hermana o hermano que parece inventar palabras para ser cool.

Slay

Esta expresión tiene una historia larga y profunda dentro de la comunidad queer, especialmente en los ochentas en Nueva York. Pero, para no darte una clase de historia y cultura, es lo que se dice a alguien cuando hace algo muy bien. Es un cumplido, estilo “la estás rompiendo”.

Ejemplos: “¡Sacaste 5.0 en el examen! ¡Slayyyy!”. “Muy slay tu outfit”.

Parchar

Significa pasar tiempo con amigos en un plan tranquilo. Simple.

Ejemplos: “Andrés me invitó a parchar el sábado”. “Es un plan tranqui, parchar nada más”.

Funar

Es un verbo que es sinónimo de boletear.

Ejemplo: “Me funaron en un TikTok de Zona Z porque dije una bobada.” (Síguenos en TikTok e Instagram @somoszonaz)

Stalkear

Proviene del verbo en inglés “stalking” que traduce a acosar. Significa revisar y estar pendiente de las redes de alguien.

Ejemplo: “Estoy stalkeando el Instagram de mi crush”.

Hype

Se refiere a las expectativas artificiales o no fundamentadas generadas en torno a una persona o producto. Esto sucede cuando la campaña promocional e imagen se han edificado mediante la exageración de sus atributos.

Ejemplo: “No entiendo el hype que tiene Game of Thrones, no me parece tan wow”.

Sí soy

Es el acto de ver o escuchar algo y sentirse identificado.

Ejemplo : “Vi el meme de pantalones para tiendas y sÍ soy”.

Beef

Es un sustantivo que se refiere a tener riña con alguien. Originalmente proviene del mundo musical, específicamente cuando los cantantes se tiran pullas en sus canciones.

Ejemplo: “Ella y yo tenemos beef porque le intentó caer a mi ex cuando estábamos aún juntos”.

Vibe

Es la traducción en inglés de “vibra”. Se refiere a la energía que te transmite algo o alguien.

Ejemplo : “Karol G me da una vibe tan linda”.

Cringe

Cuando algo te da pena ajena.

Ejemplo: “Cuando mi mamá intenta ser cool me da cringe”.

Ghosting

Cuando estás hablando con alguien (suele ser en situaciones románticas) y deja de responderte completamente.

Ejemplo: “La chica con la que hablaba me hizo ghosting a la semana”.

Aesthetic

Es la traducción de “estética” y se refiere a algo que nos produce placer a la vista.

Ejemplo: “El restaurante es súper aesthetic”.

Glow up

Transformación positiva, ya sea física o personal.

Ejemplo: “Después de su separación, Shakira experimentó un notable glow up”.

F

Se utiliza para expresar simpatía ante una mala noticia. Viene de la tecla “F” que se presiona en algunos videojuegos para rendir homenaje a un personaje caído.

Ejemplo: “Estaba en la universidad y me pasó algo súper F”.

FOMO (Fear of Missing Out)

Miedo a perderse algo interesante o divertido que está sucediendo.

Ejemplo: “Todos mis amigos van al concierto de Blur esta noche, y yo estoy en casa estudiando. El FOMO es real”.

Mi Primera Chamba

Este término es más reciente, nacido de un meme de tendencia en TikTok. Básicamente, se refiere a la primera experiencia en el mundo laboral y suele ser una anécdota chistosa.

Ejemplos: “Ser community manager es la primera chamba de muchos”. “Mi primera chamba fue enviarle un mensaje a mi jefe que era para mi novia”.

