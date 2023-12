Reacciones y memes de la tiraera de Arcangel para Anuel AA

Foto: Zona Z

‘FN8′ fue la respuesta oficial de Arcángel (pa) a la pelea que tomó calor a partir de las redes sociales. Ambos artistas puertorriqueños intercambiaron comentarios picantes, tras una publicación de Anuel (brr) en su Instagram apuntando al más reciente albúm de Arcangel ‘Sentimiento, elegancia y más maldad’.

“Mañana concierto SOLDOUT en #WashingtonDc y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite pa un concierto pa poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas. Tranquilo que ya mismito te lleva pal dealer brother, tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma nama cuando tú llegas pa que no te sientas mal”, publicó Anuel.

A lo que Arcángel respondió mediante historias: “¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ah, y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo termine mi gira tu cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”.

Cumpliendo con su palabra, el domingo 10 de diciembre lanzó la tiraera que dura más de diez minutos. En medio de la letra, hace referencia a canciones de inteligencia artificial, las FARC, la apariencia gánster y hasta le tiró una pulla a Ozuna (el negrito de ojo claro’), al ser parte de ‘Los Dioses’, un álbum en conjunto con Anuel. ¿Anuel responderá?

Aquí te compartimos las reacciones y memes de la gente a esta tiraera:

arcangel después de una tiraera de 10 min pic.twitter.com/lxlHykT9wp — 𝚔 (@violetdelrio_) December 11, 2023

Arcángel diciendole bugarron a Ozuna, coge menores a Rochy y que un chota le ta’ criando la hija a Anuel // También Arcángel: si mencionan a mi hermano me voy a enfurecer y me dara ansiedad pic.twitter.com/ZaKhLAdbPQ — KPININI (@kpininimemes) December 11, 2023

Yo escuchando que Arcángel tiene toda la razón en FN8, la tiradera que es para Anuel pic.twitter.com/rxyFwCei7b — Juanxxo (@Boss_juanr) December 11, 2023

Ozuna viendo que pilla de gratis en la tiraera de arcangel pic.twitter.com/nqtaSZo9DT — trixi (@pablotrix89) December 11, 2023

Arcangel ahora mismo con anuel pic.twitter.com/wbwcHXZRlX — Aʅҽxιʂ (@DimeAlex1s) December 11, 2023

-Feid se queda con Karol G.

-Yailin se va con Tekashi.

-El apéndice no quería estar con él.

-Arcangel lo rompe en FN8.



El 2023 no ha sido bueno para Anuel. pic.twitter.com/rJoHNCN7X9 — EL RETOSO (@ElRetoso) December 11, 2023

“No sé tu pero yo nunca he pagado para entrar a PR” - Arcángel en la tiraera a Anuel AA pic.twitter.com/lNcX1OTNOf — carloxx iván (@itscarlosivan) December 11, 2023

arcangel a ozuna "¿quienes son los dioses? uno es chota, el otro es bugarron". #fn8 pic.twitter.com/PlzvZ6YZR5 — 𝙋 (@pablooceano) December 11, 2023

Pero como vas a poner el link de tu album en una tiraera después de que Anuel te tire con la de ‘tu album salió y nadie se dio cuenta’… 💀 pic.twitter.com/lwU1UF96M4 — C Y P H E R (@cypher_theelfzz) December 11, 2023

Karol g después de escuchar la tiradera para anuel : pic.twitter.com/UbeyXr34ws — julianito (@julianospinac1) December 11, 2023