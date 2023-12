Tiradera de Arcángel a Anuel: letra y reacciones a “Feliz Navidad 8″

Le contamos cuál es la tiradera entre Anuel AA y Arcángel. Foto: Anuel

Anuel AA y Arcángel son dos de los nombres en la industria musical urbana que se han escuchado más fuertemente el las últimas semanas. Esto debido a una serie de controversias en las que ambos se han visto envueltos.

Todo se ha dado a conocer porque Anuel AA, mediante sus redes sociales, realizó declaraciones polémicas en contra de Arcángel y de Bad Bunny, justo antes de su concierto en Washington: “Concierto sold out en Washington D.C y tu Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas”

Ante estas declaraciones, Arcángel contestó a través de sus historias diciendo: “¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ah, y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo termine mi gira tu cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”,

Feliz navidad 8: letra de la canción

La canción publicada el 10 de diciembre, consta de diez minutos donde Arcángel expone todo aquello que le molesta de Anuel AA, entre eso sus pleitos con su exesposa Yailin, ‘la más viral real’, quien actualmente mantiene una relación con el rapero 6ix9ine, quien estuvo en la cárcel recientemente. En la canción Arcángel asegura que es él quien está criando a su hija Cattleya:

“Cabrón, ¿que tú eres gánster?¿Pero cuándo? ¿En el principio o en el cierre?, No sé tú, pero yo nunca he paga’o pa’ entrar a PR (¡Nunca!), Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija’ que tiene’ a un chota criando a tu hija (Ouh), Tú no sale’, cabrón, tú y yo nunca vamo a ser iguale’ (No)”

Además de esto, hace referencia a otros nombres de la industria como lo son Ozuna, El Dominio y Rochy RD, todo esto sin mencionarlos directamente en el tema musical.

Uno de los fragmentos más comentados del tema es cuando Arcángel dice “Cabrón, qué tú va a ser, a ti no te gusta matar. Fuiste el payaso y la burla de los de la FARC, nunca he pagado por prote y eso nunca va a pasar, literal lo que tú eres, un rascabicho sin moral”, burlándose de los comentarios que Anuel AA ha escrito en redes sociales.

Cabe aclarar que la canción hace parte de la serie “Feliz Navidad” de Arcángel, donde expone y da sus opiniones sobre diferentes artistas.

Reacciones de los fanáticos a “Feliz Navidad 8″

Las reacciones por parte de los fanáticos de ambos artistas no se han hecho esperar. Por su lado, los fans de Arcángel aplauden su enfrentamiento explícito ante el cantante, mientras los fans de Anuel AA lo han defendido a capa y espada, mientras esperan que la respuesta del puertorriqueño no se quedé solamente en las redes sociales.