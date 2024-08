Lore ‘It ends with us’: el drama entre Blake Lively y Justin Baldoni

Foto: Zona Z

La película está en la cima de la conversación digital, pues estalló una polémica de un choque entre Blake Lively y Justin Baldoni. Hay información de diferencias creativas, marketing cuestionable, intromisión de Ryan Reynolds, ambientes laborales incómodos…de todo un poquito. Les explicamos:

👉 Hablamos con Emma Corrin y Shawn Levy sobre Cassandra Nova en Deadpool & Wolverine

Tensiones en el set de ‘It ends with us’

Todo comenzó cuando el fandom de la franquicia empezó a notar que Justin Baldoni no se involucraba en las fotos grupales de la premiere. También, notaron que Blake Lively no lo sigue en redes. La tensión avivó cuando en la premiere le preguntaron a Justin Baldoni si le gustaría dirigir la secuela (porque hay un libro que continúa la historia), a lo que respondió que “creo que hay mejores personas para hacerlo. Blake Lively está lista para dirigir.” Lo cual sería un lindo gesto, si no hubiera detrás un historial de tensión en el set y apropiación creativa de parte de Blake Lively.

Según TMZ, ocurrieron incidentes en el rodaje que incomodaron a Blake Lively. En primer lugar, Justin Baldoni tenía que levantarla en una escena y consultó su peso, para evitar una lesión dado que el actor sufre de problemas en la espalda. En segundo lugar, un beso entre los dos que según Blake Lively se prolongó sin justificación.

Por otro lado, el insider Jeff Sneider, reveló que el choque también surgió porque Blake Lively realizó un corte propio de la película, diferente al del director Justin Baldoni. Su corte estuvo a cargo del montajista Shane Reid (‘Deadpool & Wolverine’). Ambas ediciones fueron probadas al público y ganó la original. El medio PageSix también constató la información de los dos cortes y añadió que fuentes aseguraron que Justin Baldoni creó un ambiente tóxico en el set. Incomodando a Blake Lively y el resto del cast.

👉 El artista perfecto de Cris Valencia (entrevista)

Además, en la premiere Blake Lively reveló (¿sin querer?) que su esposo Ryan Reynolds (AKA Deadpool) metió su mano creativa en la película. Específicamente con una escena que él mismo escribió. Lo cual, si nos ponemos específicos, incumple con la huelga de guionistas de Hollywood del año pasado.

La violencia de género no es comedia romántica

Ryan Reynolds también estuvo involucrado en una pieza de marketing, en la que cómicamente entrevista al interés amoroso de su esposa. En el clip también participa Hugh Jackman. A lo que a cierto público le molestó, pues consideran que una película que aborda la violencia doméstica no debería venderse como una comedia romántica.

Blake Lively ha recibido fuertes críticas por el tono manejado durante el tour de prensa, especialmente en comparación con Justin Baldoni. En la mayoría de las entrevistas, Blake Lively promociona la película como una comedia romántica, animando al público ir al cine vestidas con estampados florales (su personaje tiene una conexión fuerte con las flores) y a disfrutar del estreno como una salida divertida con amigas. Además, ha aprovechado varias paradas del tour para promocionar su nueva línea de productos para el cabello y evita hablar sobre el abuso doméstico, tema central de la historia. Por otro lado, Justin Baldoni ha aprovechado cada oportunidad para hablar del tema, ofreciendo recursos y ayuda a las personas víctimas de abuso.

Sin embargo, en entrevista con Today, Justin Baldoni confirmó que no tenía problema con hacerse a un lado para que una mujer tomara el control de la escena. Esto porque quería retratar de forma correcta y con respeto los segmentos de violencia.

Todo esto concluye con Justin Baldoni contratando a Melissa Nathan, especialista en crisis de relaciones públicas, famosa por trabajar con Johnny Depp durante el juicio de Amber Heard. Aún no hay declaraciones oficiales de lado y lado.

Envíale esto a tu amix para que esté al día con el último drama de Hollywood.