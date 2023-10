Taylor Swift y Harry Styles: Lo que aprendimos de 1989 (Taylor’s version)

Foto: Zona Z

Un poco de contexto antes de seguir. “1989″ es el quinto álbum de estudio de Taylor Swift, lanzado en 2014, que marcó su transición de la música country a la música pop. El álbum fue nombrado en honor a su año de nacimiento y fue un gran riesgo para ella al moverse completamente fuera del country. El álbum fue producido por Jack Antonoff, quien se ha convertido en una parte integral de la discografía y la vida social de Swift. En cuanto a la relación con Harry Styles, se rumorea que las canciones del álbum original, fueron escritas sobre su relación que sucedió en 2013 con el cantante de One Direction. Taylor fue muy directa con sus referencias, como el collar en forma de avión de papel que Styles uso diario por está época, un accidente de tráfico que sufrió la pareja y la menos sutil de todas es llamar el hit del álbum “Style”. Ahora, ¿qué aprendimos con las cinco canciones nuevas?

Slut!

La primera canción trata sobre Swift reclamando la palabra “slut” (puta), que a menudo le lanzaban, especialmente en sus primeros años como cantante. La canción muestra a Swift reclamando audazmente la palabra y es conocida por sus letras sinceras y penetrantes. Los fanáticos han relacionado sus letras con relaciones específicas en su vida, y las pistas del baúl ofrecen más información sobre su proceso de composición mientras hacía el álbum. Swift rara vez habla públicamente sobre sus relaciones, pero en una carta incluida con la copia física del álbum, escribe sobre su deseo de silenciar “las voces que habían comenzado a avergonzarme de nuevas maneras por salir como una mujer joven normal”. Algo pequeño pero importante para swifties y para nada confirmado es como estas canciones nos confirman cuales otras canciones son posiblemente de esta relación. La line “Everyone wants him, that was my crime” (todos lo querían, ese fue mi crimen) se conecta directamente con la canción “Gold Rush” en su álbum “Evermore” donde dice “I don’t like that anyone would die to feel your touch/ Everybody wants you/ Everybody wonders what it would be like to love you” (No me gusta que alguien moriría por sentir tu tacto/ Todos te desean / Todos se preguntan cómo sería amarte).

Say Don’t Go

Presenta una narrativa sincera de anhelo y desamor. Se adentra en las complejidades de una relación, donde el protagonista se siente vulnerable e inseguro. Pintando un cuadro de agitación emocional, que incluye sentimientos de tristeza, ansiedad y anhelo, la canción encapsula el deseo de que la otra persona se quede, contrastado con el dolor de sentirse engañado, ignorado y dejado atrás. Aquí es donde las cosas cambian para Styles, en las canciones originales Swift no hablo mal del cantante inglés, en lo contrario las fans lo consideramos el mejor ex, pero parece que Taylor se estaba guardando cosas.

Now That We Don’t Talk

La cosa se pone buena. La canción explora los sentimientos que surgen a medida que una relación que fue importante en un momento se desvanece, creando una imagen de cambio y distancia entre dos personas que solían ser cercanas. En los versos, Swift habla de notar cambios en la vida de la otra persona, mientras que el estribillo captura la lucha por aceptar el fin de la relación. La canción termina con una nota de aceptación y un renovado sentido de uno mismo. Esta es la más obvia en referencia a Styles, menciones de cómo creció su pelo desde su ruptura (Styles llegó a tener el cabello hasta los hombros hasta el 2017) y como lentamente se va rompiendo su imagen de James Dean (es el personaje que representa a Harry en “Style” en paralelo de su relación y la relación secreta que tuvieron Dean y Marilyn Monroe). Swift habla de cómo Styles después de terminar se lanzó a los brazos de personas que se ven igual a ella en una manera muy pública. Styles menciona algo parecido en su canción “For The Dining Table” al decir que “me desperté al lado de alguien que se ve como tu, casi dije tu nombre”. Ahí otras pullas a Styles “I don’t have to pretend I like acid rock/ Or that I’d like to be on a mega yacht/ With important men who think important thoughts” (No tengo que fingir que me gusta el rock ácido/ Ni que me gustaría estar en un mega yate/ Con hombres importantes que piensan pensamientos importantes).

Suburban Legends

Con esta tengo la teoría más loca. “Suburban Legends” pinta un vívido retrato de una relación poderosa. Las letras capturan momentos de atracción magnética y las complejidades del amor. El estribillo resuena con un sentido de destino, reconociendo que algunos lazos están destinados a la grandeza, incluso en medio de la angustia, y reafirma el profundo impacto de esta conexión en la vida del protagonista. El final de la canción retrata el paso del tiempo y la agitación emocional que lo acompaña. Swift emplea hábilmente imágenes de un reloj que avanza, olas rompientes y la ausencia de un familiar golpe en la puerta para transmitir un sentimiento de pérdida y anhelo. Cuando salió la primera edicion del álbum Swift dijo: “Esta canción trata sobre esas relaciones que nunca terminan realmente. Siempre tienes a esa persona, esa persona que sientes que podría interrumpir tu boda y decir: ‘No lo hagas porque aún no hemos terminado’. Creo que todos tienen a esa persona que entra y sale de sus vidas, y la narrativa nunca está realmente completa”. Hay otra vez que ella toca este sentimiento y es en su canción “The 1″, “And if my wishes came true/ It would’ve been you In my defense, I have none/ For never leaving well enough alone/ But it would’ve been fun If you would’ve been the one” (Y si mis deseos se hicieran realidad/ Habrías sido tú En mi defensa, no tengo ninguna/ Por nunca dejar las cosas lo suficientemente bien/ Pero habría sido divertido Si hubieras sido el elegido). En esta canción ese sentimiento revive, es una carta de amor y dedicación diciendo que esto terminó… por ahora.

Is It Over Now?

La última pista explora sentimientos de desamor y reflexión de una manera que resulta fácil de identificar: compartiendo momentos de soledad y recuerdos de experiencias pasadas con un amor anterior.El estribillo pregunta si la relación ha terminado verdaderamente, abordando momentos íntimos y el dolor de la traición. Las letras de Swift capturan las emociones encontradas que a menudo acompañan a una ruptura, pero en última instancia enfatiza el respeto propio. Esta tiene referencias más directas a incidentes que conocemos de la relación. “Whеn you lost control / Red blood, white snow” (Cuando perdiste control/ Sangre roja, nieve blanca) es una medición al accidente en un vehículo para nieve que la pareja estuvo que también es mencionado en “Out Of The Woods”. Justo después alude a una foto que salió justo después que la ruptura se volvió pública, es ella en un bote en un vestido azul el cual meses después Swift se pone en el video de “Out Of The Woods”. La canción es brutal, juzgando el carácter de Harry y cómo sus acciones después de terminar no tuvieron tacto e hirieron a la cantante.

Ser fan de Taylor es más que solo el drama y las referencias. Swift nos abre una parte de su corazón cada vez que entra al estudio y el ejercicio de después de todos estos años darnos otra parte de ella es fenomenal. Su honestidad y vulnerabilidad son las razones porque sus seguidores nos comportamos como una especie de culto.

