Taylor Swift y Travis Kelce: les tenemos el chisme

Empecemos por el final. Ayer vimos a Taylor Swift en un partido de fútbol americano junto a una señora llamada Donna Kelce, la mamá de Travis Kelce, el jugador de los Kansas City Chiefs. Luego del juego se los vio cenando y, según el chisme de TikTok, Taylor pagó la cena rápidamente para que pudieran estar a solas. El último registro de la noche fue de ella sentada en un descapotable junto a Travis, quien conducía.

Confesamos que no tenemos ni idea de fútbol américano y si el chisme avanza… sí, las swifties tendremos que aprender algo de este deporte.

La historia comenzó cuando Travis, de 33 años, confesó que intentó regalarle una friendship bracelet* a Taylor con su número de teléfono en un concierto de su última gira mundial The Eras Tour, en donde empezó la tradición de intercambiar pulseras de la amistad entre las fans. En el pódcast de Travis y de su hermano Jason, New Heights, dijo ‘me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella’.

* La tradición de las fans de Taylor Swift, swifties, de regalar pulseras de la Amistad en los conciertos comenzó en marzo de 2023 durante su Gira Mundial The Eras Tour. Está inspirada en la frase ‘Todo lo que pierdes es un paso que das, entonces, haz pulseras de la amistad, toma el momento y pruébalo, no tienes por qué tener miedo’, de la canción You’re On Your Own, Kid, de su último álbum, Midnights.

Al parecer, una cosa llevó a la otra y los rumores del romance de Taylor con Travis aumentaron. La semana pasada en un programa de radio matutino le preguntaron a Jason Kelce qué sabe de la historia de su hermano, según la revista People respondió: “Es difícil responder porque realmente no sé mucho acerca de la vida amorosa de Travis (…) Habiendo dicho eso, creo que lo están haciendo muy bien y creo que todo es 100% cierto, y espero que esta cosa llegue lejos. No, estoy bromeando, no sé lo que está pasando”.

Para nosotras, las fans de Taylor Swift, “Mary´s Song” adquirió un nuevo significado. Aunque la canción habla de una relación entre dos personas que se enamoran y envejecen juntas “Yo tendré 87 años, tú 89 / Aún te miraré como las estrellas que brillan/ en el cielo, oh my, my, my”. Ahora preferimos interpretarla así: 87 es el número de la camiseta de Kelce (un homenaje al año de nacimiento de su hermano), y 89 es el año en le que nació Taylor y 1989 se llama su glorioso álbum que está próximo a ser regrabado.

