The Weeknd en Bogotá: La lista de canciones que tocará esta noche

Desde la madrugada de hoy, 4 de octubre, vimos filas de personas esperando entrar al estadio El Campín para ver al artista canadiense The Weeknd en su tour mundial After Hours Til Dawn. La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció los cierres y desvíos viales por el concierto, hasta la media noche del 5 de octubre.

Así sea porque quieres saber qué canciones va a cantar el artista, cuáles te faltan por aprender o en qué momento deberías llegar para escuchar tus favoritas, aquí va la lista de canciones que The Weeknd tocará esta noche:

The Weeknd, Setlist 30 de septiembre, Ciudad de México

LA FAMA (ROSALÍA cover)

Party Monster

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can’t Feel My Face

Lost in the Fire (Gesaffelstein & The Weeknd cover)

Hurricane (Kanye West cover)

The Hills

Kiss Land (First part only)

Often

Crew Love (Drake cover)

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life (Future cover)

Reminder

CIRCUS MAXIMUS (Travis Scott cover)

Faith

After Hours

Earned It

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Tears in the Rain

Encore:

Creepin’ (Metro Boomin cover)

Popular (The Weeknd, Playboi Carti & Madonna cover)

In Your Eyes