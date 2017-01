Ed Sheeran ofrecerá concierto en Bogotá el 2 de junio

El próximo 2 de junio Ed Sheeran ofrecerá un concierto en Bogotá. El artista británico regresa a Colombia para promocionar su nuevo trabajo discográfico, "÷", el cual lanza al mercado el próximo 3 de marzo pero ya triunfa en la lista de éxitos gracias a los sencillos "Shape of You" y "Castle on the Hill", lanzados a principio de año. (Leer Ed Sheeran bate récord en Spotify con "Shape of You" y "Castle on the Hill").

Hace dos años Ed Sheeran se presentó en Colombia por primera vez y ahora regresa al Parque Simón Bolívar de Bogotá en el marco de una gira latinoamericana que incluye países como Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Brasil, Argentina y Chile.

Las boletas para el espectáculo organizado por Move Concerts tienen un costo (en la primera etapa de venta) de $250.000 (3.000 entradas) en la localidad Shape y $120.000 (3.000 entradas) en la localidad Castle. En la segunda etapa el precio sube a $300.000 la Shape (4.500 entradas) y a $150.000 la Castle (4.500 entradas). La venta comienza el 10 de febrero a las 9 de la mañana en Primera Fila y todas las taquillas de Cine Colombia a nivel nacional.

El aforo del Parque Simón Bolívar está previsto para 15.000 personas. La edad mínima para asistir al concierto es de 6 años pero los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto.

Las puertas del escenario se abren a las 5 p.m, dos horas más tarde abre el show el artista invitado y se espera que Ed Sheeran comience su presentación a las 8 de la noche.

Éxito de "÷"



El 2017 comenzó con mucho éxito para Ed Sheeran, pues batió un récord musical gracias a sus dos nuevas canciones, "Shape of You" y "Castle on the Hill", que lograron más de 13 millones de reproducciones a nivel mundial en la plataforma Spotify en las primeras 24 horas tras su lanzamiento el pasado viernes, rompiendo así el récord que hasta ahora ostentaba One Direction con su tema "Drag Me Down", que en agosto de 2015 superó los 4.700.000 de escuchas. (Leer One Direction supera el récord de Wiz Khalifa y Paul Walker).

Pero esta no es la primera vez que el intérprete de "Give Me Love" hace historia en el servicio de reproducción de música en línea. Su canción "Thinking Out Loud" fue la primera en alcanzar más de 500 millones de reproducciones hace dos años.

Esta semana Sheeran estrenó el video "Castle on the Hill", que bajo la dirección de George Belfield recuerda su adolescencia y narra su felicidad al volver a casa y su ciudad natal, Framlingham, Suffolk.