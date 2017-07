Beyoncé presenta a sus mellizos

"Sir Carter y Rumi, un mes hoy". Con esa frase, la diva del pop Beyoncé reveló el viernes el nombre de sus mellizos en Instagram, donde se la puede ver apenas cubierta por una tela con motivos florales, coronada por un velo azul pálido, con los bebés en brazos y apoyada sobre un trono bucólico adornado con flores y helechos. (Leer Jay Z admite que su matrimonio con Beyoncé no estuvo basado en la "honestidad").

La iconografía -entre el nacimiento de Venus y las representaciones de la Virgen María- es muy similar a la imagen de Instagram con la que Beyoncé, de 35 años, y su marido, el rapero Jay-Z, de 47, revelaron al mundo que ella estaba embarazada el 1 de febrero del año pasado.



Publicación de Instagram de Beyoncé



La foto de la cantante con sus bebés causó furor y recibió más de 2,5 millones de "me gusta" en la primera hora desde su publicación en la red social. (Recordar Beyoncé lució su embarazo en majestuosa presentación de los Grammys).

Debido a lo inusual de los nombres elegidos, muchos usuarios se preguntaron cuál era el género de los niños, algo que minutos después aclaró la madre de la cantante, Tina Knowles. "Abuela orgullosa de Sir Carter y Rumi Carter, varón y niña, qué bendición", escribió en su propia cuenta de Instagram.



Beyoncé y Jay-Z ya tienen una hija de cinco años, Blue Ivy.

Hasta el viernes, la poderosa pareja ni siquiera había confirmado el nacimiento de los gemelos, aunque el padre de Beyoncé habló sobre el parto en las redes sociales.

Beyoncé posa con sus genelos días después de que Jay-Z lanzara "4:44", un disco en el cual pide disculpas a la artista por haberle sido infiel y apoya a su madre, que reconoció su homosexualidad. Para promocionar el álbum y la gira que realizará en Estados Unidos y Canadá, el artista publicó un video en Tidal (plataforma de 'streaming' de la que es fundador y propietario) en el que habla sobre sus problemas conyugales con la artista que hace unas semanas dio a luz a unos gemelos. (Leer Jay-Z lanza disco y se disculpa con Beyoncé por haberla engañado).

"Esta es mi vida real. Acabé en este sitio y construimos una enorme y preciosa relación, pero no estaba basada al 100% en la honestidad, y empezó a agrietarse. Empezaron a pasar cosas y el público podía verlas. Llegamos a un punto en que nos dijimos: 'Ok, acabemos con esto y empecemos desde el principio'. Es lo más duro que he hecho jamás", dice Jay Z en uno de los apartes del clip 'Footnotes for '4:44''.