La velación comenzó a las 11 de la mañana

Entierran a Ana María Gutiérrez, víctima de atentado en Andino

Redacción Bogota

Ana María Gutiérrez es una de las tres mujeres que murió en el atentado que se cometió en Andino el pasado sábado 17 de junio, en el norte de Bogotá, hacia las 5 de la tarde. Ella, de 41 años, era una administradora de empresas bogotana que vivió en Barranquilla, en México, y perdió la vida por las graves heridas que le causaron la explosión de un artefacto en el baño de mujeres de ese centro comercial. La investigación por este crimen la asumió un fiscal antiterrorismo, y el Gobierno ha ofrecido $100 millones de recompensa por información que ayude a dar con los autores de este hecho que dejó en total 11 víctimas. (Julie Huynh, Ana Gutiérrez y Lady Jaime: las vidas que apagó el terrorismo en Bogotá).

Hoy, dos días después del atentado, su familia decidió darle cristiana sepultura. Familiares suyos manifestaron a través de redes sociales que este lunes, a las 5 de la tarde -exactamente 48 horas después del siniestro-, será enterrada en el cementerio Jardines del Recuerdo, a las afueras de Bogotá. "Any se irá envuelta en flores blancas , sus favoritas, y queremos pedir que en vez de coronas de flores se hicieran donaciones a albergues para viejitos desamparados. Si así lo desean, por favor escriban una nota para que Any se la lleve en su viaje final. Para cumplir con sus deseos, por favor no lleven ropa oscura. Nos encantaría decirle adiós reflejando la luz de su corazón", escribió en Facebook Juan Haag, un primo suyo.

(Con flores blancas de papel se rinde homenaje a víctimas de atentado en Andino)

De Gutiérrez, una persona que nunca tuvo los reflectores sobre su vida, se sabe poco. Estaba casada y no tenía hijos, y gerenciaba una inmobiliaria familiar en la capital del Atlántico. Una vez la Clínica del Country confirmó que ella hacía parte del grupo de víctimas mortales del atentado en el centro comercial Andino, junto con la francesa de 23 años Julie Huynh y la colombiana de 31 años Lady Paola Jaimes Ovalle, su padre y su hermano tomaron la decisión de viajar de Barranquilla a Bogotá. Por redes sociales, también, se empezó a movilizar la gente tratando de conseguir cupos para ellos, pues los cupos de los vuelos estaban todos vendidos.

"La muerte de Ana Maria, y de tantos otros mártires, no pueden quedar en la impunidad, y tienen que servir para entender las verdaderas razones que se esconden en el alma de estas personas que, tienen el coraje de atentar contra la vida de personas inocentes. Y peor aún, utilizan estas situaciones como capital político, en vista de nuevas elecciones. Ana Maria que tu triste partida sea el comienzo, sea la semilla de una nueva Colombia. Y sea un llamado para toda la sociedad colombiana que tantas vidas ha visto pasar y consumir por esta violencia sin sentido. Ya es hora de cambiar", concluyó el primo de la víctima.

Galería: Lo que se sabe y lo que no del atentado en Bogotá