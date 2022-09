Agéndate con el encuentro “Palabras premiadas” este sábado 1 de octubre

Tres referentes de la literatura en el país se darán cita para conversar acerca de la influencia de la palabra en la sociedad. Foto: Diseñador

El Espectador y Penguin Random House Grupo Editorial, te invitan a participar de manera presencial este sábado 1 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., desde Compensar Calle 94 N.º 23Nº-43, en la conversación “Palabras premiadas”. Asegura tu cupo aquí y disfruta en primera fila este importante evento literario, que para esta oportunidad reunirá a tres destacadas figuras de la escritura en Colombia.

Letras en voz alta, el espacio que busca reflexionar y reconocer el aporte de quienes han enriquecido la literatura colombiana en diversos géneros y su legado en la construcción cultural del país, concluye su segundo ciclo de charlas, con una poderosa conversación y de manera presencial en la ciudad de Bogotá.

Tres referentes de la literatura en el país se darán cita para conversar acerca de la influencia de la palabra en la sociedad, y como esta ha cobrado sentido gracias a reconocidas figuras que han sabido llevar el mensaje a través del tiempo.

Pilar quintana, autora de cinco novelas y un libro de cuentos. En 2007 fue seleccionada por el Hay Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. Recibió en España el Premio de Novela La Mar de Letras por Coleccionistas de polvos raros. Participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el International Writers’ Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Con su novela La perra, traducida a quince lenguas, fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award y ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y un PEN Translates Award. Fue merecedora del Premio Alfaguara de novela 2021 por Los abismos.

Por su parte Juan Gabriel Vásquez, es autor de las colecciones de relatos Los amantes de Todos los Santos y Canciones para el incendio (Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana) y de las novelas Los informantes, Historia secreta de Costaguana, El ruido de las cosas al caer (Premio Alfaguara, Premio Gregor von Rezzori-Città di Firenze, The International IMPAC Dublin Literary Award), Las reputaciones (Premio Real Academia Española, Premio Literario Arzobispo Juan de San Clemente, Prémio Casa da América Latina de Lisboa), La forma de las ruinas (Prémio Literário Casino da Póvoa), Volver la vista atrás (Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa) y Los desacuerdos de la paz. Vásquez ha publicado también dos recopilaciones de ensayos literarios, El arte de la distorsión y Viajes con un mapa en blanco, y una breve biografía de Joseph Conrad, El hombre de ninguna parte. Ha traducido obras de Joseph Conrad, Victor Hugo y E. M. Forster, entre otros. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2012 ganó en París el Prix Roger Caillois por el conjunto de su obra. En 2016 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, y en 2018 recibió la Orden de Isabel la Católica. Sus libros se publican en treinta lenguas. Es columnista del periódico El País.

Al encuentro se unirá el también escritor Juan Esteban Constaín, quién para el año 2004 publicó su primer libro de ficción, Los mártires, un libro de relatos sobre escritores. En 2007 publicó su primera novela, El naufragio del Imperio. En 2010 publicó la novela ¡Calcio!, con la que obtuvo el Premio Espartaco de Novela Histórica de la Semana Negra de Gijón, en España, y que fue traducida al italiano por Marco Tropea y al polaco por Rebis. En 2014 publicó la novela El hombre que no fue jueves, ganadora del I Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de Eafit y traducida al italiano por Fazi. También publicó, en 2018, el libro de ensayos Ningún tiempo es pasado y en el 2019 el libro Álvaro: su vida y su siglo. Es columnista del periódico EL TIEMPO. Vive entre Bogotá y Berlín y tiene tres hijas: María, Manuela y Miranda.

Si estás en Bogotá, regístrate aquí y asiste de manera gratuita y presencial desde Compensar Calle 94 N.º 23-43, este sábado 1 de octubre a partir de las 10:00 a.m. Si no puedes asistir o te encuentras fuera de la ciudad, te invitamos a seguir la transmisión a través de las redes de Facebook, You Tube e Instagram de El Espectador, Compensar y Penguin Random House Grupo Editorial.