Ahorro y crédito, la dupla perfecta para una buena salud financiera

El Banco Caja Social creó una solución innovadora para que las personas puedan tener historia crediticia a través del ahorro.

En Colombia y el mundo, uno de los aspectos en temas financieros que cobró mayor relevancia en medio de la pandemia fue la necesidad de tener unas finanzas saludables para poder sortear los imprevistos y seguir con los proyectos de vida propuestos. Para ello, el ahorro ha sido fundamental, pero se evidenció que, aunque se reconoce su importancia, esa cultura aún no está en el ADN de los colombianos y que es clave educarlos en el tema, mediante mecanismos innovadores y amigables.

Y es que el ahorro es un buen vehículo para que las personas accedan a educación, vivienda, vehículo o ejecutar los sueños que tanto anhelan. Esta herramienta va en línea con la inclusión financiera, componente esencial de la transformación en la vida de una persona, siempre y cuando le aporte seguridad económica y le brinde herramientas para el desarrollo de proyectos de vida generadores de bienestar y crecimiento.

Para lograr esta inclusión, se requiere un trabajo en equipo entre las entidades bancarias, el Gobierno nacional y los actores involucrados para trabajar en soluciones que tengan en cuenta las capacidades económicas de la población, con el objetivo de estimular prácticas que permitan desarrollar una cultura de finanzas saludables.

Según cifras de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades, a cierre del 2019, el número de adultos con productos financieros en el país alcanzó los 29,4 millones de adultos, lo que corresponde al 82,5 % de esa población en Colombia. De igual manera, a cierre del año pasado, el país reportó 166.835 puntos de acceso al sistema financiero; es decir, al número de oficinas financieras y corresponsales bancarios.

Sin embargo, en cuanto a los productos de crédito, llegaron a trece millones de adultos (36,5 % de la población), de los cuales 8,4 millones tenían una tarjeta de crédito, 6,9 millones un crédito de consumo y 2,5 millones un microcrédito.

Esto representa un reto importante para las entidades bancarias, que deben brindar a los colombianos soluciones innovadoras que aporten facilidades de acceso a crédito e incentiven al ahorro. Con frecuencia se escucha que las personas no pueden acceder a mecanismos de financiación porque no tienen experiencia crediticia, no mueven cantidades altas de dinero o nunca han tenido siquiera una cuenta de ahorros.

En este contexto y con la convicción de trabajar para brindarles servicios que transformen e impacten la vida de los colombianos, el Banco Caja Social, que se caracteriza por ser una entidad incluyente y entiende las dinámicas y necesidades de las personas, desarrolló una solución innovadora en el mercado que integra el ahorro y el crédito, respondiendo a necesidades sociales y financieras de los colombianos. Una alternativa bancaria ante los mecanismos informales como las cadenas, natilleras y pirámides.

Mi Ahorro Mi Crédito es una solución innovadora que permite la adecuada administración del dinero, construye historial crediticio y al mismo tiempo mejora la salud financiera a través del ahorro. Además, elimina una de las principales barreras de los colombianos para acceder a financiación, que es la dificultad de tener documentos que soporten una estabilidad en los ingresos, lo que llevó a buscar formas innovadoras de enfrentar estos obstáculos.

La Solución Mi Ahorro Mi Crédito no requiere que el cliente tenga experiencia crediticia previa ni necesita documentos para demostrar ingresos, solo la cédula; tampoco tiene un monto mínimo de apertura, ni cuota de manejo; permite iniciar el ahorro con una cuota fija de $50.000 hasta $500.000 mensuales; otorga créditos desde $400.000 hasta $4 millones, con un plazo de crédito fijo a doce meses e incluye un seguro de vida.

Un aspecto clave en esta innovación que le ayudará a mejorar la salud financiera de los clientes es que les brinda el beneficio de ir ahorrando mientras van pagando su crédito, así cuando la deuda se termine no necesitarán endeudarse de nuevo para otros proyectos, sino que tendrán un capital ahorrado.

Colombia es un país con poca penetración de ahorro, pero a la vez de intensivo consumo. No obstante, al entregar una solución que genera hábitos financieros saludables y responde a una necesidad prioritaria para población vulnerable que no es reconocida en la banca, se puede garantizar una disminución de las deudas y el fomento del progreso. Que las personas busquen alternativas de ahorro y crédito en medios informales puede conducir a inseguridad y un ciclo de endeudamiento aún más grande que termina empeorando la calidad de vida de las personas.

Por eso, Mi Ahorro Mi Crédito, que se abre fácilmente, ayuda a la construcción de historial financiero y potencia el ahorro, es una solución que piensa en las necesidades de la gente.

¿Cuál es el papel de las finanzas saludables y el ahorro en esta nueva realidad?

Con la pandemia ocasionada por el coronavirus, se prevé una recesión económica y un ambiente financiero turbulento. Por ello, tener una salud financiera y promover el hábito del ahorro es clave para sortear la crisis. Esta semana, Elsa Patricia Manrique Ospina, Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo del Banco Caja Social, estuvo en un Facebook Live en El Espectador para hablar del tema y dar herramientas prácticas para que los colombianos identifiquen cómo están sus finanzas y tomar acciones concretas para alcanzar una salud financiera. Acá el video de la trasmisión.