Aída Merlano, viaje a Júpiter, informe sobre la paz y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Versión libre de Aida Merlano

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia tiene programado que la excongresista Aída Merlano rinda versión libre en la indagación preliminar que se surte por presunta corrupción al sufragante. La política sobre quién pesa dos condenas por delitos electorales, a su regreso a Colombia, dijo que responderá ante el llamado de la justicia. “Yo tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos en mi contra; darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí, y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla por mi inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político mafioso de la costa Caribe”, dijo la excongresista La cita en el alto tribunal será presencial, a las 9:00 de la mañana. Esta diligencia ya había sido aplazada en una ocasión por solicitud del abogado Miguel Ángel Del Río, quién defiende los intereses de la excongresista.

🔴 Misión de la ONU presenta informe sobre la paz en Colombia

Este jueves, la Misión de Verificación de Naciones Unidas presentará ante el Consejo de Seguridad su más reciente informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Uno de los principales hallazgos es que los asesinatos a excombatientes de las FARC disminuyeron considerablemente en los últimos meses. Carlos Ruiz Massieu, jefe de esa Misión, será el encargado de presentarlo.

🔴 Canciller Álvaro Leyva defendió ante el Congreso sus nombramientos diplomáticos

En el debate de moción de censura al que fue citado el canciller en la Cámara de Representantes el miércoles, Leyva sostuvo que todos los nombramientos en embajadas y consulados han cumplido los requisitos legales. Defendió en concreto los nombramientos de Armando Benedetti, Camilo Romero y León Freddy Muñoz. Y resaltó la labor que vienen haciendo en México el embajador Moisés Ninco Daza y el cónsul Andrés Hernández.

🔴 Avances en la investigación por el desplome del puente La Vieja

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, anunció que hoy presentarán, junto a la ANI, los avances en la investigación por parte de la Interventoría y el concesionario sobre las causas del desplome del puente La Vieja, que dejó dos policías muertos y 15 heridos. “Lamentamos el fallecimiento de nuestros dos policías que se encontraban en el puente sobre el río La Vieja en el corredor Calarcá - La Paila”, dijo Reyes. Por su parte, Roberto Jaramillo Cárdenas, gobernador de Quindío, indicó que los vehículos afectados fueron dos turbos de la Policía, dos tractocamiones y un vehículo particular. “Lamentamos la pérdida de un intendente y un patrullero de la Policía Simón Bolívar en este accidente. Estableceremos las causas del desplome. Por ahora, se descarta un acto de terrorismo”. Vale la pena mencionar que el puente fue construido en 1984 por la Nación y recibido por la concesión Autopistas del Café en 2005.

🔴 ¿El dólar seguirá bajando?

La Tasa Representativa del Mercado para este 13 de abril es de $4.458,87, $57 por debajo de la TRM que funcionó para la jornada del miércoles. Vale la pena mencionar que el dólar llegó ayer a su nivel más bajo desde septiembre de 2022 al cerrar en $4,458. Durante la jornada, llegó a un precio máximo de $4,485 y a un mínimo de $4,438. En promedio, la divisa se movió en $4,458. Sobre el comportamiento que está teniendo el dólar, José Antonio Ocampo, ministro de Haciendo, aseguró que la “fuerte disminución de la tasa de cambio y de las tasas de interés de los bonos de deuda pública (los TES) reflejan la creciente confianza en la política macroeconómica del gobierno del presidente Petro”.

🔴 Despega misión espacial para explorar las lunas de Júpiter

Sobre las 7:15 a.m (hora Colombia) despegará la misión JUICE, de la Agencia Especial Europea (ESA por sus siglas en inglés). El “Explorador de las lunas heladas de Júpiter” llegará al planeta más grande del sistema solar en ocho años, para explorar la superficie y el subsuelo de las lunas heladas Ganímedes, Europa y Calisto. Estas son solo tres de las más de 80 lunas que tiene Júpiter. El objetivo de los científicos es determinar si en esas lunas hay algún rastro de vida y confirmar si existen océanos de agua bajo sus capas de hielo. En Calisto, el primer cuerpo que visitará la sonda, es posible que haya un océano con un fondo rocoso, un “ambiente” que podría ser propicio para la existencia de elementos claves para cualquier forma de vida: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. El despegue de la misión se podrá ver en vivo por medio del canal de Youtube de la ESA, que empezará su transmisión a las 6:45 a.m (hora Colombia).

🔴 Cambios en Transmilenio

Los usuarios habituales de la estación de Transmilenio, de la avenida Caracas con calle 72, notarán cambios a partir de este jueves, cuando inhabiliten, cierren el acceso norte y luego desmonten algunos componentes metálicos (como barandas y el tótem informativo), como parte de las obras preliminares del metro, que se adelantan en esta intersección de la ciudad. En este punto necesitan demoler el separador central. En este vagón paraban las rutas 6, 8, C19 y F 19. Ahora, producto de esta decisión, Transmilenio informó que varios de los servicios que paraban en ese punto serán reubicados en los otros vagones de la estación y otros eliminarán las paradas que hacían, para evitar problemas en la operación de los articulados. Por el momento, solo quedará habilitado el acceso del costado sur, ubicado en la calle 70A con avenida Caracas.

🔴 Empieza el histórico juicio contra Fox News

Fox News estará en el banquillo desde este jueves, tras ser demandado por difamación del fabricante de máquinas de votación Dominion. Esta será una prueba para el derecho a la libertad de expresión de la prensa estadounidense. Sin duda se trata de uno de los casos por difamación de mayor calado en la historia de Estados Unidos y amenaza con dañar financiera y reputacionalmente a la cadena de televisión conservadora del magnate de los medios Rupert Murdoch.

🔴 Jornada de protestas en Francia

Los franceses están llamados a manifestar de nuevo el jueves contra la impopular reforma de las pensiones, la víspera de que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre el porvenir de esta ley del presidente liberal Emmanuel Macron. Desde enero, cientos de miles de personas manifiestan contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

🔴 Encuentro María Corina-Uribe

La opositora venezolana María Corina Machado tendrá este jueves una conversación con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre “la oportunidad de un cambio en Venezuela”. Machado y Uribe se han reunido en otras oportunidades para discutir el panorama en Venezuela.

🔴 Masters 1.000 de Montecarlo

Tras superar con más apuros de los previstos su estreno en la temporada de tierra batida, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se mide en octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo -en el partido más atractivo de cuarta jornada- al italiano Lorenzo Musetti, al que ha vencido en sus tres enfrentamientos anteriores. También juegan este jueves otros candidatos al título como Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz o Casper Ruud.

🔴 Billie Jean King Cup

Este jueves, el rival de Colombia será Guatemala, quien viene de ceder en sus dos presentaciones previas ante Argentina y Chile. Este miércoles, entre tanto, las argentinas vencieron a Bolivia por 3-0 mientras que las chilenas se impusieron a las guatemaltecas por idéntico marcador.

🔴 Inician los cuartos de final de la Europa League

Inicia el camino para definir al campeón del segundo torneo de fútbol más importante del viejo continente. Feyenoord vs. Roma a las 11:45 a. m. y Juventus de Juan Guillermo Cuadrado frente a Sporting Lisboa, Bayer Leverkusen contra Union SG como también Manchester United vs. Sevilla a las 2:00 p. m. serán los partidos que se disputarán en la tarde de este jueves.

🔴 Continúa la fecha 13 de la Liga BetPlay

En la noche de este jueves se disputarán los partidos Envigado vs. Tolima, Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga y Junior vs. Boyacá Chicó. Estos encuentros son claves para empezar a definir la media tabla de la liga de fútbol colombiana, dado que Junior podría ingresar a los ocho primeros.

🔴 Ingresos de la música latina en EE.UU. superan los US$1.000 millones

Por primera vez en la historia, los ingresos de la música latina superaron los 1.000 millones de dólares al llegar a 1.100 millones en 2022, logrando así un aumento del 24 % en relación con 2021. Según el informe anual de la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA por sus siglas en inglés), la música latina representa el 6,9 % de todo el mercado estadounidense. De acuerdo con el informe, el 97 % de los ingresos, 1.060 millones de dólares, se recaudó en las plataformas de ‘streaming’, el 25 % más que el año pasado.