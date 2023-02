Al periodista Jorge Bermúdez le hicieron el “paseo millonario”

El robo se presentó afueras de un restaurante de a Zona T en Bogotá. Foto: Captura de

El periodista deportivo Jorge “El Patrón” Bermúdez contó que fue víctima de la modalidad de robo conocida como el paseo millonario en Bogotá. “Salí de un restaurante y cometí el error de tomar un taxi, no por aplicación, sino en la calle, en la zona T. Estábamos comiendo con una amiga, un miércoles, e íbamos para la casa y algunas cuadras más adelante se subieron al taxi otros delincuentes y me llevaron por toda la ciudad. Me sacaron toda la plata (de la cuenta), cerca de $9.000.000”, dijo Bermúdez en el programa radial Alerta Bogotá.

El comunicador contó que duró dos horas secuestrado en el vehículo. “La incertidumbre y la locura que uno vive ahí. Eso es muy duro”.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, en una reciente (reciente es de hace cuánto) encuesta, el 77% de los ciudadanos se sienten inseguros en las calles.

#ATENCION. Pelaron al polémico periodista ‘Patrón’ @jorgebermudezh luego de coger taxi en la Zona T. Según contó en @AlertaBogota en el recorrido dos delincuentes subieron al carro, lo intimidaron con la joven que lo acompañaba y lo pasearon por cajeros para robarle 9 millones. pic.twitter.com/CT3lUXvY5b — Pacho Alerta (@PachoAlerta) February 7, 2023

