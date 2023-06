Así fue el emotivo momento en el que un repartidor llegó a la casa de Lionel Messi

El jugador se encuentra en su país, Argentina, descansando. El pasado 24 de junio cumplió 36 años. Foto: Instagram: Leomessi

Lionel Messi es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. El deportista se convirtió campeón del mundo con la Selección Argentina en diciembre en el Mundial de Catar. El 7 de junio se confirmó que el jugador pasará del PSG de Francia al Inter de Miami de EE. UU. Sin embargo, el argentino frecuenta su país natal con su familia.

En redes sociales se hizo viral el momento en que un repartidor de churros se encontró con el deportista mientras hacía sus entregas en la zona de Funes, parte del área metropolitana de Rosario, Argentina, de donde es el jugador. El domiciliario notó que la comida que iba a entregar era para alguien famoso cuando vio policía y seguridad en el lugar.

Más sobre Messi El millonario contrato que Leo Messi sí firmó en Arabia Saudita The New York Times reveló detalles de un esquema financiero firmado entre el jugador y la junta de turismo de Arabia Saudita. Conocer más El millonario contrato que Leo Messi sí firmó en Arabia Saudita “En principio no iré al próximo Mundial”: Lionel Messi En entrevista con un medio deportivo chino, el astro argentino habló sobre su futuro con la selección, de Pep Guardiola y el Barcelona. Aunque no contempla participar en la cita orbital de 2026, esa perspectiva no es definitiva. Conocer más “En principio no iré al próximo Mundial”: Lionel Messi

El hombre notó que era la casa de la familia de Messi cuando vio que la persona que lo atendió era Antonela Roccuzzo, conocida esposa del jugador de Futbol. El repartidor le contó a su madre sobre el encuentro a través de un audio que se volvió viral. “Hola, Ma. Recién me llegó un pedido a Kentucky y adivina para la casa de quién fue. Era la casa de Messi. Yo no pensé que era la casa de él y cuando llegué estaban todos los policías, todos los de seguridad ahí, la gente y yo llegando ahí. Lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé, me levantó la voz y yo ahí ya me largué a llorar de la emoción”, dijo el domiciliario.

Le puede interesar: ¿Quién era el niño irlandés de Titanic? Así se ve en la actualidad

El repartidor le dijo al medio argentino Radio Con Vos: “Llegué y no podía creer dónde estaba. Toqué bocina y no salía nadie. Entonces, me bajé con el pedido y me acerqué. Ahí primero abrió la puerta el amigo de Messi y yo temblaba. Tenía un nudo en la garganta y la voz quebrada. Atrás estaba Antonela y el nene, y yo saludé, no sé si era él, pero levanté la mano por las dudas. Fue todo muy rápido, yo no los quería molestar, les pregunté si me podía sacar una foto y me dijeron que estaba con los amigos”

El cumpleaños 36 de Lionel Messi

El jugador de fútbol cumplió 36 años el pasado 24 de junio y lo hizo en Rosario, provincia de Santa Fe. El deportista estuvo acompañado de su familia y escribió a través de su cuenta de Instagram: “Muchas gracias por todas las felicitaciones!! Disfrutando muchísimo este año de poder festejarlo en Rosario junto a personas que quiero mucho. Un abrazo enorme!!!”.

Leer más: Hombre fingió su muerte y reapareció en su funeral “para dar una lección”