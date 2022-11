Así fueron las marchas a favor de Petro en Bogotá, Cali y Barranquilla

Usuarios en redes sociales afirmaron que la cantidad de personas marchando a favor del Gobierno de Gustavo Petro no fue lo suficientemente significativa. Foto: EFE - Carlos Ortega

Las personas se tomaron los puntos de concentración en Colombia desde temprano, para marchar a favor de los 100 días de administración de Petro. En Cali, el Puente de la Luna, El Puente de los Mil Días y el Parque de las Banderas fueron los puntos de concentración. Las manifestaciones comenzaron a las 9 de la mañana, cuyos protagonistas fueron los docentes, que celebraron a través de obras de arte y cultura. Cerca de 150 agentes de tránsito estuvieron encargados de acompañar las movilizaciones en la capital capital vallecaucana.

Por otro lado, en Medellín se congregaron personas desde las 8 de la mañana en el parque Las Luces, en donde los sindicatos fueron protagonistas a lo largo del día.

En Bogotá, las autoridades reportaron cerca de 200 personas que se desplazaron por la Carrera Séptima, alrededor de las 9:55 a.m. A lo largo del día, se sumaron cerca de 1.300 personas, que incluyeron miembros de Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores, estudiantes, entre otros.

Carlos Benítez, coronel de la policía de Bogotá, afirmó que fueron designados 854 funcionarios para garantizar la seguridad de las personas, que se trasladaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Las marchas en Barranquilla comenzaron desde las 9 de la mañana, en la estatua de Estercita Forero, ubicada en la carrera 43 con calle 74. La marcha comenzó con cerca de 300 personas, luciendo disfraces típicos del Carnaval de Barranquilla. En el Paseo Bolívar, se reunieron varias personas, para reunir a cerca de 4000 manifestantes a favor de la administración Petro en sus primeros 100 días.

Usuarios en redes sociales afirmaron que los números de personas marchando fue bastante reducido. “Gran parte de las personas que salieron hoy son de sindicatos y organizaciones. No se registra un número notable de personas”, afirma un usuario en la red social Twitter.

Los 100 días de Petro

Los motivos para las marchas en favor del Gobierno Petro son múltiples. Desde sus esfuerzos por lograr una transición energética, hasta su proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de la marihuana. En materia de seguridad y defensa, el presidente aseguró que no extraditaría a Estados Unidos a los narcotraficantes que negocien con el Estado y que decidan no reincidir. No obstante, afirmó que para los que no decidan negociar, serían extraditados de forma inevitable.

“Yo tengo la impresión de que ha tenido dos grandes aciertos, haber conseguido una reforma al sistema fiscal y la ‘paz total’”, afirmó Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, para CNN.

El 26 de octubre, el Congreso de Colombia aprobó la ley de Paz Total, que da vía libre a que el presidente busque la paz con grupos ilegales, históricamente ligados al narcotráfico, violencia y masacres. El concepto de “Paz total”, desarrollado por Petro, busca poner como foco esencial la paz, al convertirla en una política de Estado. El Ministro de Defensa de Petro, Iván Velásquez, aseguró que los bombardeos contra grupos armados ilegales debían ser suspendidos en una conferencia de prensa el 25 de agosto.