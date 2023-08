Así se veía el padre de “El Minuto de Dios” presentando en sus primeras emisiones

El padre Diego Jaramillo en una emisión de 'El Minuto de Dios'.

‘El Minuto de Dios’ es el programa más antiguo de la televisión colombiana. Desde sus comienzos es transmitido justo antes de dar inicio a la franja de noticias de la noche en los canales nacionales, Canal Uno, Caracol Televisión y RCN. E presentado por el sacerdote Diego Jaramillo desde hace más de 50 años.

El padre José Diego Jaramillo Cuartas nació en Yarumal, Antioquia, el 19 de mayo de 1932. Es teólogo, escritor, profesor y desde el año 1992 preside la Corporación Organización Minuto de Dios. Ha publicado más de cien libros de espiritualidad y formación cristiana así como una colección de libros biográficos eudistas.

‘Bajo la presidencia del padre Diego Jaramillo Cuartas la Corporación El Minuto de Dios ha generado un modelo de atención a poblaciones vulnerables. Se trata del modelo de Construcción de Comunidades con el cual se logra, además de la construcción física del entorno, el fortalecimiento del tejido social’, se lee en la página oficial de El Minuto de Dios.

Actualmente, el padre Diego Jaramillo tiene 91 años y con el pasar de los años se ha convertido en una de las caras más conocidas de la televisión colombiana. Esta semana, se dio a conocer un video que muestra los inicios de el sacerdote en el programa generando grandes impresiones y sentimientos en los colombianos, quienes recuerdan con cariño cada una de las emisiones de este al cerrar cada capítulo diciendo: “Dios mío, en tus manos colocamos el que ya pasó y la noche que llega”.

“En 1959 estaba en Bogotá y el padre Rafael García Herreros debía irse a Cúcuta. Me pidió que lo remplazara unos días, entonces hice como seis emisiones. Luego, en 1967, cuando me vine aquí definitivamente (a la capital, pues vivía en Cali), el padre Rafael me pidió que lo remplazara los martes. Desde entonces, esos días, durante 50 años, he hablado en televisión. Pero fue en 1992, cuando el padre se enfermó y falleció en noviembre, cuando asumí el programa de lunes a viernes, y ya ajusté 25 años” expresó el padre en entrevista con la revista Vea.

El padre Diego Jaramillo en la primera emisión de ‘El Minuto de Dios’

Le sugerimos leer: El colombiano que lleva 23 años aislado y dedica 14 horas al día a orar