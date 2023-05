Cifra de inflación, último día de Petro en España y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Inflación de abril

Hoy los ojos estarán puestos en el DANE. La entidad revelará los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, una medición clave para entender qué tan duro fue el golpe en el costo de vida de los hogares colombianos en el último mes, a través de los cambios en los precios de los bienes y servicios más representativos de la canasta.

En marzo la variación del IPC fue del 13,34 % y en abril todo apunta a que la inflación no crecerá más allá de esa cifra. Aunque seguir con una inflación en torno al 13 % —como lo han estimado Fedesarrollo y el Banco de la República— no es una buena noticia, cualquier baja es bienvenida. No está de más recordar que el consumo es el principal motor de la economía colombiana, que ya evidencia signos de desaceleración.

🔴 Último día de Petro en España

El presidente Gustavo Petro finaliza hoy su visita de Estado en España con la participación en el Foro Nueva Economía y con una visita a Salamanca. Allí recibirá la medalla de la Universidad de Salamanca, donde el mandatario cursó estudios. Además, se reunirá con los ejecutivos Francisco Sánchez Segura, de Airbus España, y Jean-Brice Dumont, de Aviones Militares.

🔴 Seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz

Este viernes, la Corte Constitucional realizará una audiencia pública de seguimiento sobre la situación de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz en el país. El alto tribunal, en enero del año pasado, declaró que había una vulneración masiva de derechos a esta población. Con la diligencia que tendrá la participación de funcionarios del Gobierno, se busca identificar cuáles acciones se han tomado para mitigar la situación de riesgo.

🔴 Investigación por quiebra de Silicon Valley Bank

Las autoridades estadounidenses están investigando las actividades realizadas por Goldman Sachs para Silicon Valley Bank (SVB) antes de la quiebra del banco de California, reveló Goldman Sachs en un documento bursátil.

Goldman Sachs está “cooperando y brindando información a varias autoridades gubernamentales” sobre su trabajo en nombre de SVB en marzo, dijo el comunicado, refiriéndose al período previo a la espectacular debacle del banco especializado en finanzas tecnológicas.

Las autoridades estadounidenses intervinieron el SVB el 10 de marzo, dos días después de que el banco emitiera un comunicado anunciando que buscaba reunir capital rápidamente para hacer frente a los retiros masivos de sus clientes, al tiempo que perdía de 1.800 millones de dólares en la venta de títulos financieros.

🔴 Rusia, en alerta máxima

Tras el supuesto ataque al Kremlin, que Rusia dice que no tiene precedentes y que fue un intento de asesinato contra su presidente, Vladimir Putin, este viernes se despliega en Moscú una reunión con miembros permanentes del Consejo de Seguridad para evaluar la magnitud del presunto atentado con drones.

Entre tanto, desde el Kremlin no vacilaron en señalar a Estados Unidos como autor intelectual del operativo. “Los esfuerzos de Kiev y de Washington para negar cualquier responsabilidad son totalmente ridículas. Las decisiones de este tipo de ataques no se toman en Kiev, sino en Washington”, dijo a la prensa el portavoz ruso, Dmitri Peskov.

La Casa Blanca negó cualquier implicación en el supuesto ataque y calificó las declaraciones de Peskov de mentiras. “No tenemos nada que ver con eso”, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en la cadena MSNBC. “Pura y simplemente, Peskov está mintiendo”, añadió.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió a Rusia que no usara el supuesto ataque al Kremlin como pretexto para intensificar su ofensiva militar en Ucrania.

🔴 ¿Regular la inteligencia artificial?

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo el jueves a los jefes de las principales empresas tecnológicas que tienen la responsabilidad “moral” de proteger a la sociedad de los potenciales peligros de la inteligencia artificial (IA).

”Como he compartido hoy con los directores ejecutivos de las empresas de vanguardia en la innovación estadounidense en IA, el sector privado tiene la responsabilidad ética, moral y legal de garantizar la seguridad de sus productos”, dijo Harris en un comunicado. Esta sería una de las iniciativas que buscan regular la inteligencia artificial, que por ahora no ha tenido respuesta por parte de los líderes a los cuales fue dirigida.

🔴 Prográmese con el Festival de Blues y Jazz

En el marco del Festival de Blues y Jazz de la Libélula Dorada, que se inició el jueves 4 de mayo y que cumple 25 años en esta edición, se estará presentando la agrupación BUHA 2030, que combina jazz, post-punk y art-rock, a las 7:30 p. m. en la Cra. 19 #51-69.

🔴 Ballet Nacional de España

En la temporada España País Invitado de Honor, que se realiza en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se estará presentando a las 8:00 p. m. el Ballet Nacional de España ‘La Bella Otero’, un espectáculo que presenta diferentes expresiones de la danza tradicional española, incluyendo algunos estilos modernos y contemporáneos. Contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

🔴 Liga BetPlay

Hoy arranca la fecha 18 de la Liga BetPlay, la antepenúltima de la fase regular. Con el juego entre Águilas Doradas y Equidad (6:30 p. m.), empezará la jornada que tendrá entre sus atractivos el clásico capitalino, que será el domingo a las 6:20 p. m.

🔴 Vuelta de la Juventud

Hoy se correrá la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud. Un recorrido de 146.5 kilómetros desde El Rosal (Cundinamarca) hasta Mariquita (Tolima) con tres esprints y tres puertos de montaña están destinados para este viernes. Germán Darío Gómez es el líder de la carrera.