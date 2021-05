¿Cómo lograr que duren más los datos?

En Colombia hay 65 millones de líneas de celulares y el tráfico de datos creció 3,5 veces en los últimos dos años, por eso le contamos cómo optimizar el uso de su plan.

En Colombia hay 65 millones de líneas de celulares, de las cuales 51 millones son prepago y es que el uso de datos móviles es cada vez más indispensable en las labores diarias. De acuerdo con un análisis realizado por Tigo, el tráfico de datos en Colombia creció 3,5 veces en los últimos dos años.

También reveló que en Bogotá se consumieron 2.267 Terabytes de datos en octubre de 2019, equivalentes a ver 386.000 películas por streaming en alta definición. Por su parte, en Medellín, para el mismo mes, los usuarios consumieron 2.200 Terabytes de datos, lo que podría traducirse en escuchar 826 millones de canciones en una plataforma como Deezer. Y es que teniendo en cuenta las cifras cada vez se utilizan más los datos, por eso le contamos algunos tips para que su plan le dure un poco más.

- Conectarse a una red Wifi cuando sea posible

Al estar en casa, trabajo, universidad o lugares a los que pueda acceder a la red Wifi desactive los datos. Así ahorra gran cantidad de megas de su plan o recarga.

- Navega con Opera Mini

Es un micronavegador para dispositivos móviles creado por la empresa noruega Opera Software, que al inicio fue creado para dispositivos móviles con poca capacidad de memoria y proceso, pero actualmente soporta a la mayoría de los celulares, incluidos los teléfonos inteligentes y por sus características posibilita el ahorro de datos mediante la compresión de videos e imágenes.

- Límite sus datos

En su teléfono móvil busque la opción de ajustes, luego establecer límite de datos, de esa forma puede poner una alerta para que le avise antes de que se le acaben. También hay celulares que permiten seleccionar las aplicaciones que puede usar con los datos y otras con Wifi.

- Desactivar aplicaciones que no se usen con frecuencia

Muchas veces tenemos apps que no usamos con regularidad y esas siguen gastando megas, por eso lo ideal es comprobar la opción de limitar el uso de datos cuando la aplicación no está en uso y si definitivamente no las utiliza lo mejor sería eliminarlas.

- Realizar actualizaciones solo con Wifi

Lo más aconsejable es configurar el dispositivo móvil para que las actualizaciones las haga solo cuando se encuentre conectado a una red Wifi, ya que hay actualizaciones muy pesadas que pueden acabar con nuestros datos.

- Controlar la descarga de archivos de las aplicaciones

Aplicaciones como Whatsapp en la que llegan muchas imágenes y videos hace que gastemos bastantes datos, una de las opciones que tenemos es desactivar las descargas automáticas y así elegir lo que se quiere descargar.

- Bloquee las aplicaciones que más consumen megas

Lo ideal es conseguir que esas plataformas solo funcionen con una red Wifi, en caso de que no tenga la opción puede usar un cortafuegos gratuito como Mobiwol.

- Copia de seguridad de fotos y videos

Son herramientas útiles para almacenar desde su teléfono a la nube fotos y videos, pero que vienen configuradas para hacer el backup con nuestros datos móviles, en ese caso debe ir a configuración, luego a copia de seguridad y desactive la opción de usar datos móviles.

- Activación de la red 3G

La velocidad de la red 4G tiene muchas más ventajas, una buena alternativa para reducir el consumo de datos es activar la red 3G, eso lo puedes realizar en cualquier dispositivo Android o IOS.

- Ponga la opción de reducción de datos en Twitter

La aplicación le permite reducir un poco el uso de las megas de su plan y para hacerlo debe abrir la plataforma, luego en su perfil busque los ajustes, la configuración general y usos de datos, desactive la vista previa de imágenes, después en reproducción automática de videos y ponga usar solo WiFi.

