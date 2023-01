El Despertador: hexagonal de Sudamericano, audiencia de Valentina Trespalacios y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Empieza el hexagonal final en el Sudamericano sub-20

Hoy en Bogotá, después de la primera fase que se jugó en Cali y Palmira, empieza la ronda definitiva del Sudamericano sub-20. Colombia, que clasificó segunda de su zona por debajo de Brasil, inicia su camino contra Uruguay en El Campín, a partir de las ocho de la noche y con transmisión del Gol Caracol.

El equipo de Héctor Cárdenas después se medirá con Paraguay, Ecuador, Brasil y Venezuela, selección con la que el combinado nacional cerrará el hexagonal el próximo 12 de febrero.

Héctor Cárdenas, entrenador de la selección de Colombia, confirmó en rueda de prensa que el capitán Gustavo Puerta se reintegró al equipo, después de su fichaje por el Bayer de Leverkusen alemán, y que Daniel Luna se perderá el primer partido por lesión. “Agradecemos a Cali por el apoyo del público, que fue fundamental. Los muchachos se dieron cuenta de qué significaba el Sudamericano, queríamos enamorar a la afición. Creo que la capital no será la excepción. Aquí pasaron muchos jugadores, la única Copa América que ganamos fue aquí, nos visualizamos con ese escenario lleno”, aseguró el estratega.

🔴 Medida de aseguramiento en caso Valentina Trespalacios

Hoy, desde las 9:00 a. m. se reanudará la judicialización de John Poulos, principal y único sospechoso en el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios. En esta oportunidad, la Fiscalía solicitará que el procesado sea enviado a prisión, desde donde deberá seguir el curso del proceso que enfrenta por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

A Poulos ya se le han realizado dos audiencias, la primera fue de legalización de captura y la segunda de imputación de cargos, los cuales no aceptó. En este nuevo encuentro con la justicia, también se definiría si la intérprete que acompaña el proceso será cambiada o no, el motivo de esta discusión es que no habría traducido de manera correcta algunos de los pronunciamientos de las partes.

🔴 Petro se reunirá con Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Guillermo Lasso, se reunirán este martes en la fronteriza ciudad ecuatoriana de Tulcán, con el objetivo de consolidar la relación bilateral y conversar sobre la frontera común. Los dos mandatarios adoptarán nuevos compromisos en el marco del llamado Plan de Acción 2023 entre los dos países.

🔴 ¿Quiénes estudian pedagogía en Colombia y América Latina?

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publica hoy el estudio “¿Quiénes estudian pedagogía en América Latina y el Caribe? Tendencias y desafíos en el perfil de los futuros docentes”, en el que analizó los perfiles de las personas que estudiaron pedagogía en 16 países de la región, desde 2015 a 2020.

En Colombia encontraron que han disminuido los profesionales en etnoeducación y que los estudiantes que se matriculan en carreras de formación docente, comparado con otras, tienen los puntajes más bajos en la prueba Saber 11.

🔴 Día decisivo en Perú

Este martes se votará en el congreso la decisión de adelantar o no las elecciones generales, lo que incluye comicios presidenciales y legislativos.

🔴 Actualidad sobre Israel

Hoy se conocerán las conclusiones después de la visita de Anthony Blinken a Israel tras el pedido de “restaurar la calma”, como respuesta a los ataques del ejército israelí en Cisjordania, que dejan más de 20 muertos.