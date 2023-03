El Despertador: inicia el Festival Estéreo Picnic, el panorama del agua y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Se reanuda el juicio contra el general (r) Humberto Guatibonza

Quien llegó a ser uno de los oficiales más destacados de la Policía vuelve a primera hora de este jueves al banquillo de los acusados. Se trata del general retirado Humberto Guatibonza, señalado de liderar una empresa criminal dedica a la interceptación ilícita de comunicaciones, apoyados por una hacker llamada María Alicia Pinzón y otros miembros de la Fuerza Pública. La Fiscalía acusó a Guatibonza desde 2019 y su juicio aún sigue en curso, con una audiencia clave programada este 22 de marzo. Mientras tanto, la defensa del exdirector del Gaula ha insistido en su inocencia y ha asegurado que todo se trata de una persecución en su contra para impedir que siguiera escalando en la institución.

🔴 Zelenski promete réplica a ataques rusos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó posiciones militares cerca de la línea de frente de Bajmut (este) y prometió replicar a todos los bombardeos rusos, que este miércoles dejaron por lo menos ocho muertos en la región de Kiev y en el sur.

”Por supuesto que responderemos a todos los bombardeos de los ocupantes (rusos) contra nuestras ciudades”, dijo Zelenski en su alocución diaria, tras mostrarse a proximidad de Bajmut y de hacer una parada en Járkov (noreste).

”Todos los bombardeos rusos recibirán una respuesta militar, política y judicial”, agregó. Un ataque ruso con drones alcanzó en la madrugada una escuela secundaria en Rzhyshchiv, unos 80 km al sur de Kiev (norte de Ucrania), dejando ocho muertos y siete heridos, según las autoridades. Una persona fue rescatada ilesa.En Zaporiyia (sur), al menos una persona murió y 32 resultaron heridas en otro ataque ruso contra un edificio residencial, según las autoridades de la ciudad.

🔴 El panorama sobre el agua en el mundo no es alentador

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, que hoy cumple su segundo día de actividades, la Unesco lanzó el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023. En él, hace una evaluación sobre qué tan cerca está el planeta de alcanzar las metas propuestas en 2015 relacionadas con el agua y el saneamiento básico.

Aunque el documento reconoce que se han producido avances significativos en temas como acceso a agua potable o a servicios de saneamiento básico, también advierte que algunas de las metas sobre el estrés hídrico, la eficiencia del uso del agua, entre otros, carecen de información para realizar una evaluación juiciosa.

Por esto, ante un panorama incierto que se ve agravado por el cambio climático, el aumento de la demanda en diversas regiones del planeta, entre otros factores, el informe propone cinco “aceleradores” para alcanzar las metas relacionadas al agua al término de esta década. Uno de esos factores, concluye el documento, es que será necesario triplicar los actuales niveles de inversión para que a 2030 toda la población disfrute de agua potable.

🔴 Empieza el Festival Estéreo Picnic 2023

Hoy llega al Campo de Golf Briceño 18 Estéreo Picnic 2023, uno de los festivales musicales más esperados del año. Se estima unos 100 mil asistentes durante los cuatro días del evento. Un catálogo de artistas y bandas nacionales que incluyen sonidos folclóricos, rock, reguetón, trap, entre otros géneros invadirán los escenarios de “Un mundo distinto”. El festival comienza a las 4:00 p.m. con Llilli, un sonido que explora con el alma el desamor, y Ana Sanz, que llega con una propuesta que hace parte de la nueva ola del pop anglo al estilo de Olivia Rodrigo y carga con ella los espíritus de grandes voces femeninas latinoamericanas. Entre otros, hoy se presentarán Twenty One Pilots, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Purple Disco Machine, Juliana, Melanie Martínez y Cigarrettes After Sex. Wallows, y Ha$lopablito.

🔴La alcaldesa Claudia López entrega su balance de gestión:

En un evento en el Movistar Arena, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregará a partir de las 9 de la mañana el balance de su gestión en la capital desde que llegó al cargo en enero de 2020. De esta manera, la mandataria dará a conocer los avances y los retos que enfrenta su administración en seguridad, salud, educación, movilidad, empleo y otros sectores durante su último año en la Alcaldía de Bogotá.