El Despertador: obras en la Séptima, autonomía universitaria y presupuesto público

Foto: Eder Rodríguez

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🔴Otro frente de obra se abre en la carrera Séptima

Bogotá sumó desde este domingo otro frente a una ciudad que ya convive con más de 1.000 frentes de obra activos. Comenzó el desmonte del puente de la calle 100 con carrera Séptima, construido en la década de 1960, para reemplazarlo por una estructura que pasará de dos a cuatro carriles, tendrá 461 metros de longitud y se integrará mediante pasos deprimidos con la futura troncal de la avenida 68 y el nuevo corredor de la Séptima. El cierre del puente y sus conexiones está autorizado inicialmente por unos 12 meses, aunque el nuevo puente se proyecta para finales de 2027. Desde hoy quedan cerradas la calle 100 entre las carreras Séptima y Novena A y las conectantes del puente; sobre la Séptima permanecerán dos carriles por sentido durante el día y uno en la noche. Además, 25 rutas TransMiZonales, la dual K86 los domingos y festivos y cinco paraderos tendrán modificaciones.

El nuevo frente llega a un sector donde las obras llevan años generando controversia. A pocos metros está El Pedregal, plan parcial planteado desde 2014 y objeto de cuestionamientos por retrasos, problemas de articulación con los sucesivos proyectos de transporte de la Séptima y disputas alrededor de su desarrollo; ya en 2019 sus responsables reconocían atrasos y posteriormente el Concejo expresó preocupaciones por sus impactos urbanísticos y de movilidad. A esto se suma que comerciantes y residentes del corredor de la Séptima han advertido durante 2026 sobre afectaciones económicas y de acceso derivadas de las nuevas obras. El reto para el Distrito será que la transformación prometida no agrave durante los próximos meses los cuellos de botella de uno de los accesos más congestionados del norte, mientras Bogotá ejecuta simultáneamente proyectos como el Metro, la avenida 68 y otras grandes intervenciones viales.

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🔴De la Espriella habló de autonomía universitaria, protestas, presupuesto y seguridad

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno ya trabaja en un protocolo para atender la protesta que derive en actos violentos y vandálicos. Por eso, afirmó, la Policía tendrá capacidad de acción. Este anuncio lo realizó durante una alocución en la noche de este domingo, durante la cual advirtió que eso no implica que se toque la autonomía de las instituciones educativas, pero sí dejó claro que incluso se ingresará a los campus a buscar a quienes sean identificados como promotores de desmanes. Lo que dijo el mandatario es que la los uniformados actuarán cuando se esté ante una protesta que derive en “terrorismo urbano”, por lo que desde ya se trabaja en un protocolo que delinea todos los escenarios para poder actuar. “La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, precisó De la Espriella, quien de inmediato advirtió que “es inaceptable” lo que pasa en algunas instituciones públicas por cuenta de ataques a la población civil, a la Fuerza Pública y a la infraestructura. El jefe de Estado dijo que “las universidades tienen autonomía” y que “esta decisión protege a los estudiantes, a la Fuerza Pública y al propio Estado”. Por eso, se espera que durante esta semana se conozcan los detalles del protocolo que anunció para establecer los nuevos escenarios de acción. El mandatario también habló del presupuesto general, cuyo monto está en COP 634 billones; de las operaciones contra el narcotráfico y los acuerdos logrados con Estados Unidos.

🔴 Jaramillo a audiencia de conciliación por caso de Kevin Acosta

El exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está citado por la Fiscalía a una audiencia de conciliación este 14 de septiembre por el caso de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que falleció el pasado 13 de febrero. En esta etapa se buscará conciliar entre Jaramillo, quien es señalado por presuntamente divulgar información sobre la historia clínica del menor, y la familia de Kevin Acosta. De no lograrse un acuerdo, la indagación puede continuar.

Cabe recordar que Kevin Acosta estaba diagnosticado con una enfermedad rara, hemofilia A severa. Tras sufrir un accidente en bicicleta, murió en el Hospital la Misericordia, en Bogotá, luego de ser trasladado desde el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito (Huila). Ante la situación, la Procuraduría ha señalado que el niño falleció “por negligencia de la Nueva EPS, pues esta no garantizó la entrega oportuna del medicamento” que requería.

🔴Líderes independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán pacto para impulsar la ruptura del Reino Unido

Los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff para firmar una declaración conjunta que exige el derecho a celebrar referendos de independencia, según reveló The Telegraph. Es la primera vez que las tres naciones devueltas tienen gobiernos proindependencia simultáneamente.

El encuentro llega días después de que el presidente Donald Trump dijera que le «encantaría» ver una Irlanda unida. También se produce tras la polémica sugerencia del primer ministro británico, Andy Burnham, de que autorizaría un nuevo referendo escocés si existiera un «consenso claro» a favor. Sin embargo, insiste en que un nuevo referendo está «fuera de discusión» antes de las próximas elecciones generales.

🔴Hoy el Congreso decide el tamaño del bolsillo público: COP 634,9 billones en juego

Hoy las comisiones económicas votan si aprueban el Presupuesto 2027 por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la versión anterior. Si se confirma, gran parte del aumento se va a pagar deuda: el servicio de la deuda salta hasta COP 155,4 billones, mientras la inversión cae y el funcionamiento absorbe la mayor parte del presupuesto. El Gobierno promete recortes y una ley de ajuste para bajar el déficit, pero las cuentas aún dependen de que esas medidas se concreten.